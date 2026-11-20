O Ολυμπιακός επικράτησε έυκολα της Δράμας με 40-29 στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης για την 9η αγωνιστική της Handball Premier και συνεχίζει στη κορυφή.

Ο Ολυμπιακός καθάρισε την Δράμα με 40-29 στο κλειστό γυμναστήριο Ηλιούπολης, για την 9η αγωνιστική της Handball Premier, και συνεχίζει ασταμάτητος στη κορυφή του πρωταθλήματος με το απόλυτο νικών στη βαθμολογία.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νοθρά, με την Δράμα να παίρνει προβάδισμα ακόμα και με 8-5. Σταδιακά οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό και ισοφάρισαν αρχικά σε 8-8 στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης και να κάνει τελικά την ανατροπή με 12-10 στη συμπλήρωση του πρώτου 20λέπτου του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο, παίρνοντας προβάδισμα επτά τερμάτων και με σκορ 20-13. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μισού του αγώνα, οι Πειραιώτες πάτησαν γκάζι και ανέβασαν τον δείκτη του σκορ παίρνοντας το ευρύ προβάδισμα με 25-14 στο 35'. Η ποιότητα του Ολυμπιακού είναι τέτοια που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Δράμα, για να πάρουν τελικά τη νίκη με 40-29.

Οι Πειραιώτες στρέφουν το βλέμμα τους στο πρώτο παιχνίδι του 3ου γύρου του EHF European Cup, όπου θα αντιμετωπίσουν την Σλόγκα Ντομπόζ από την Βοσνία στο κλειστό της Ηλιούπολης την επόμενη Παρασκευή (27/11, 16:30).

Πρόγραμμα-Βαθμολογία-Αποτελέσματα (9η αγωνιστική)

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

ΑΕΚ-ΧΑΝΘ 46-27

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-Δράμα 40-29

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

18:00 «Στεφανός Καραλής», Αθηναϊκός-ΠΑΟΚ

18:00 Κιλκίς, Κιλκίς-Ζαφειράκης

18:00 «Ζαχαρίας Αλεξάνδρου», Ιωνικός ΝΦ- ΑΣΕ Δούκας

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

17:00 Νέα Κίου, Διομήδης Άργους-Άρης Νικαίας

Βαθμολογία