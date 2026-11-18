Η ΑΕΚ κυριάρχησε απέναντι στη ΧΑΝΘ, επικράτησε με 46-27 στο «Γ. Κασιμάτης» και ανέβηκε στην κορυφή της Handball Premier, ισοβαθμώντας με τον Ολυμπιακό.

Με κυριαρχική εμφάνιση και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, η ΑΕΚ επικράτησε με 46-27 της ΧΑΝΘ στο κλειστό γυμναστήριο «Γ. Κασιμάτης», για την 9η αγωνιστική της Handball Premier, φτάνοντας τις οκτώ νίκες στο πρωτάθλημα και ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μαζί με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει αγώνα λιγότερο.

Η Ένωση μπήκε από νωρίς με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της. Με αποτελεσματικότητα στην επίθεση και σταθερότητα στην αμυντική της λειτουργία, κατάφερε να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα, μην επιτρέποντας στη ΧΑΝΘ να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από την αναμέτρηση.

Η διαφορά των δύο ομάδων αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να προηγείται με 23-12, έχοντας ήδη βάλει τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση.

Στην επανάληψη, η εικόνα της αναμέτρησης δεν διαφοροποιήθηκε. Η ΑΕΚ διατήρησε τον έλεγχο, συνέχισε να βρίσκει λύσεις στο επιθετικό κομμάτι και σταδιακά διεύρυνε ακόμη περισσότερο την απόστασή της από τους φιλοξενούμενους. Η ΧΑΝΘ δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων, με την Ένωση να μετατρέπει το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε διαδικαστικό χαρακτήρα.

Το τελικό 46-27 επιβεβαίωσε την ανωτερότητα των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι έφτασαν τους 16 βαθμούς και βρίσκονται πλέον με τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Handball Premier, έχοντας όμως ένα παιχνίδι περισσότερο.

Για τη ΧΑΝΘ, αντίθετα, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς μετά από εννέα αγωνιστικές εξακολουθεί να αναζητά την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Η ΑΕΚ στρέφει πλέον την προσοχή της στην Ευρώπη, καθώς την Παρασκευή (20/11) υποδέχεται την PLER Βουδαπέστης, στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «32» του EHF European Cup.

AEK – ΧΑΝΘ 46-27

Τα πεντάλεπτα: 5-1, 9-2, 13-5, 16-7, 20-9, 23-12 (ημ.), 26-16, 30-17, 34-19, 38-21, 43-24, 46-27.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής 2, Ματσουόκα 2, Μπατής 7, Παπαδιονυσίου 3, Μπάρος 4, Τοριάνι 5, Κουκουλάς 3, Σαφράνκο 2, Βάρπε, Οκάνια 1, Χαριτωνίδης 6, Κόβασιτς 3, Βίστοροπ 1, Ματέους, Σικολά 1, Ζεναντί 6.

ΧΑΝΘ (Κωνσταντίνος Τούτσης): Σκούφας 4, Σιώκας 1, Τσαγγάλης 1, Αγαθονίκος Α. 1, Αγαθονίκος Π. 3, Σλατιέλ, Τσιόλας, Μπαλτσιώτης, Παναγιωτίδης 2, Μαμούρης 1, Γεωργιάδης, Ζακί 7, Κωνσταντινίδης, Δούκας 7, Κυριακίδης.

Δίλεπτα: 7-3. Πέναλτι: 3/3-5/6.

Πρόγραμμα-Βαθμολογία-Αποτελέσματα (9η αγωνιστική)

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

ΑΕΚ-ΧΑΝΘ 46-27

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

15:00 Hλιούπολης, Ολυμπιακός-Δράμα

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

18:00 «Στεφανός Καραλής», Αθηναϊκός-ΠΑΟΚ

18:00 Κιλκίς, Κιλκίς-Ζαφειράκης

18:00 «Ζαχαρίας Αλεξάνδρου», Ιωνικός ΝΦ- ΑΣΕ Δούκας

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

17:00 Νέα Κίου, Διομήδης Άργους-Άρης Νικαίας

Βαθμολογία