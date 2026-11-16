Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ελλάδα-Σερβία, το Gazz Floor, οι Galacticos και το Gazzetta Magazino

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας αλλά και τις εκπομπές του Gazzetta.

Δευτέρα(16/11) σήμερα και το πρόγραμμα το αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει με τις εκπομπές του Gazzetta στο YouTube, και συγκεκριμένα με το Gazz Floor και σχολιασμό των χθεσινών αναμετρήσεων του GBL. Στις 13:30 οι Galacticos by Elabet σας μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ από την Εθνική Ελλάδας που βρίσκεται στον Βόλο, ενώ αμέσως μετά, στις 15:45 μην χάσετε το Gazzetta Q&A που ακολουθεί. Στις 18:30 σειρά έχει το Gazzetta Magazino με σχολιασμό και ζωντανές συνδέσεις.

Στο ποδόσφαιρο η δράση αρχίζει με αναμέτρηση της Super League 2, ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Ολυμπιακό Β' (14:45, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2), ενώ λίγο αργότερα η Εθνική Ελπίδων δίνει την τελευταία της μάχη κόντρα στην Ισλανδία, για τα προκριματικά του Euro U21 (19:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2). Στις 21:45 ξεκινάνε οι αναμετρήσεις του Nations League με την Εθνική Ελλάδας να υποδέχεται την Σερβία στο «Πανθεσσαλικό στάδιο» (Alpha/ Nova Sports Start), ενώ ταυτόχρονα η Γερμανία θα αναμετρηθεί με την Ολλανδία (Nova Sports Prime) και η Ελβετία με τη Σκωτία (Nova Sports 2).

Στο μπάσκετ, ο Πρωτέας Βούλας υποδέχεται τον Κρόνο (21:15, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2), ενώ στο χάντμπολ ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με τον Διομήδη Άργους (17:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).

Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας: