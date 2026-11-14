Handball Premier: Άνετες εκτός έδρας νίκες οι Ολυμπιακός και ΑΕΚ στην 8η αγωνιστική
Σε εύκολο έργο μετέτρεψαν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ τα εκτός έδρας παιχνίδια τους, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στη Handball Premier.
O Ολυμπιακός νίκησε τον Ζαφειράκη με 37-22 στη Νάουσα, συνεχίζοντας την αλάνθαστη πορεία του στο πρωτάθλημα. Με τη σειρά της η ΑΕΚ επικράτησε επί του Άρη με 38-26 στη Νίκαια κι ακολουθεί σε απόσταση δύο βαθμών τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.
Ο Ιωνικός Ν. Φ. επικρατώντας επί της ΧΑΝΘ με 34-20, έπιασε τον Διομήδη Άργους στην 3η θέση.
Στις νίκες επέστρεψε στις επιτυχίες, επικρατώντας επί του Αθηναϊκού με 41-33 στο «Δ. Κραχτίδης», ενώ στον Βύρωνα ο τυπικά γηπεδούχος Δούκας αναδείχθηκε ισόπαλος με τον ΓΑΣ Κιλκίς (31-31).
Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (8η αγωνιστική)
Σάββατο 14 Νοεμβρίου
- Ζαφειράκης-Ολυμπιακός 22-37
Τα πεντάλεπτα: 4-3, 5-5, 5-8, 8-9, 11-11, 12-13 (ημχ.), 13-17, 14-22, 16-27, 19-30, 21-34, 22-37.
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Γιασίν 1, Τζάτσκας 4, Τσαγκέρας, Τσιγαρίδας 5, Θεοδωρόπουλος 2, Μπουμπουλέντρας, Μπάρμπας, Ρότζιος 2, Μισαηλίδης 3, Μπόλας 1, Αποστολίδης, Σιγγιρίδης 2, Μπιτέρνας, Φύκατας, Βαφείδης 1, Τσάτσας 1.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Σκαραμέλι, Παναγιώτου 1, Βίντα, Τζίμπουλας 9, Παπάζογλου 7, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 5, Κανδύλας 2, Τάρεκ, Πασσιάς 2, Κουντούζ 1, Παγιάτης 3, Σμιντ 2, Εντάουι 5.
Διαιτητές: Γκόγκας- Σαχίνογλου, Παρατηρητής: Δέλογλου, Δίλεπτα: 1-2, Πέναλτι: 0/1-0/0.
- Άρης Νίκαιας-ΑΕΚ 26-38
Τα πεντάλεπτα: 3-1, 5-3, 7-6, 8-9, 12-14, 13-19 (ημ.) 14-22, 17-24, 19-27, 23-29, 24-34, 26-38.
AΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Γιάννης Αρβανίτης): Ανδριώτης, Ψαρρός, Αλωπούδης, Πολυζωγόπουλος 3, Δούγιας 3, Βλάχος 2, Καραγιάννης 2, Τσολάκης 3, Μπάγιος 4, Ασβεστάς Αν., Ασβεστάς Γ., Θωμάκος, Ελοζιέουα 2, Σιμόπουλος, Βερτζώνης 1, Τόμσον 3, Τσαμούρης 3, Γαλάνης.
ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Κοτανίδης, Αραμπατζής 5, Ματσουόκα 4, Μπατής 6, Παπαδιονυσίου, Μπάρος 5, Τοριάνι 4, Κουκουλάς 2, Σαφράνκο, Βάρπε, Οκάνια 1, Χαριτωνίδης 1, Κόβατσεκ 3, Ματέους, Σικολά 4, Ζενταντί 3.
Διαιτητές: Γερουλάνος Α.-Γερουλάνος Κ. Δίλεπτα: 4-3. Πέναλτι: 3/3-4/5.
- ΧΑΝΘ-Ιωνικός Ν.Φ. 20-34
Tα πεντάλεπτα:1-4, 3-8, 3-11, 5-14, 10-16, 10-17 (ημχ.), 11-20, 14-24, 15-27, 18-31, 19-32, 20-34.
ΧΑΝΘ (Τούτσης): Σκούφας 5, Σαρηγιαννίδης, Σιώκας, Τσαγγαλής, Αγαθόνικος Αλ., Οκανταρίδης, Ζάπρης, Αγαθόνικος Π. 2, Σαλτιέλ 6, Τσιόλας, Ζακί 1, Παναγιωτίδης, Μαμούρης, Γεωργιάδης, Κωνσταντινίδης, Δούκας 2, Κυριακίδης 4.
ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 3, Λαδάκης 4, Αϊβαλιώτης 14, Ραράκος 3, Κοτζιάς, Καρανίκος, Ηλιόπουλος 4, Αθανασιάδης 1, Ρούσος 2, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 1, Κολλύρης, Ζάρδας 1, Αναστασάκης 1.
Διαιτητές: Θεοδοσίου- Παπουλιάς, Παρατηρητής: Μιχαηλίδης, Κόκκινη: 39:39 Αγαθόνικος Αλ. (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα:2-4, Πέναλτι: 3/4-7/7.
- ΑΣΕ Δούκα-Κιλκίς 31-31
Τα πεντάλεπτα: 1-2, 4-7, 7-10, 10-11, 12-14, 15-15(ημχ.), 17-18, 20-19, 23-22, 26-24, 28-27, 31-31.
ΑΣΕΔ (Τσαβδαρίδης): Ζιώγας, Τζηράς 5, Μπονέλης, Κολεζάκης Μ. 5, Βλαχάκης , Μπραουδάκης, Τσιούμας 2, Στάθης 7, Βαρδαξοπουλος 3, Καλύβας, Χουρσουντιαν 5, Παπανικολάου, Βασιλειου 1, Ζεντί, Μπαλάσκας 2, Στεφανίτσης 1.
ΓΑΣΚ (Γεωργιάδης): Κέφαλος, Σόμα , Ρέντα 9, Αλεξανδρίδης 7, Αμπντεραούφ 2, Μπουτκάρης 1, Δάϊος, Βλαχόπουλος, Χανιώτης, Χαριζόπουλος 2, Μαντάς 5, Ντανουλέτ , Παπαγιάννης 5, Μεσάζα, Παντικίδης, Προβατάς.
Διαιτητές: Σκλαβενίτης- Τόλιος, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 5-2, Πέναλτι: 0/0-5/6.
- Δράμα-Αθηναϊκός 41-33
Τα πεντάλεπτα: 3-2, 5-3, 9-7, 13-10, 15-12, 21-14 (ημχ.), 24-18, 27-21, 30-23, 34-24, 39-30, 41-33.
ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Μεσσίνης 4, Λογοθέτης 1, Χαϊτίδης 4, Μποσκουψίου 2, Λατσάκου, Χόρβατ 6, Αθανασιάδης 5, Μανωλούδης 6, Μπουλούκης 1, Ταπάντζης 3, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 1, Ιωαννίδης 3, Λαζαρίδης 5, Χρηστίδης
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Στραβομύτης): Παντελάκης, Κολιός, Μπεχάρι, Κραουνάκης 9, Παπαδόπουλος 1, Γερουλάνος 12, Αντωνιάδης, Χαλκίδης, Ζαρίκος, Κιούσης, Σπύρου 3, Νικολινταης, Λόλας 1, Σότο 7.
Διαιτητές: Λινάρδος- Νικολαΐδης, Παρατηρητής: Μπέτμαν, Δίλεπτα:4-2, Πέναλτι:1/1-3/3.
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου
- 17:00 «Σπίτι του Χάντμπολ», ΠΑΟΚ-Διομήδης
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 16
- 2.ΑΕΚ 14
- 3.Διομήδης Άργους 10
- 4.Ιωνικός ΝΦ 10
- 5.Δράμα 9
- 6.ΠΑΟΚ 8
- 7.Ζαφειράκης 7
- 8.ΑΣΕ Δούκα 7
- 9.ΓΑΣ Κιλκίς 6
- 10.Άρης Ν. 3
- 11.Αθηναϊκός 2
- 12.ΧΑΝΘ 0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.