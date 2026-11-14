Ο Ολυμπιακός επικράτησε επί του Ζαφειράκη στη Νάουσα με 37-22 και η ΑΕΚ επί του Άρη στη Νίκαια με 38-26 για την 8η αγωνιστική της Handball Premier.

Σε εύκολο έργο μετέτρεψαν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ τα εκτός έδρας παιχνίδια τους, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στη Handball Premier.

O Ολυμπιακός νίκησε τον Ζαφειράκη με 37-22 στη Νάουσα, συνεχίζοντας την αλάνθαστη πορεία του στο πρωτάθλημα. Με τη σειρά της η ΑΕΚ επικράτησε επί του Άρη με 38-26 στη Νίκαια κι ακολουθεί σε απόσταση δύο βαθμών τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Ο Ιωνικός Ν. Φ. επικρατώντας επί της ΧΑΝΘ με 34-20, έπιασε τον Διομήδη Άργους στην 3η θέση.

Στις νίκες επέστρεψε στις επιτυχίες, επικρατώντας επί του Αθηναϊκού με 41-33 στο «Δ. Κραχτίδης», ενώ στον Βύρωνα ο τυπικά γηπεδούχος Δούκας αναδείχθηκε ισόπαλος με τον ΓΑΣ Κιλκίς (31-31).

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (8η αγωνιστική)

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Ζαφειράκης-Ολυμπιακός 22-37

Τα πεντάλεπτα: 4-3, 5-5, 5-8, 8-9, 11-11, 12-13 (ημχ.), 13-17, 14-22, 16-27, 19-30, 21-34, 22-37.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Γιασίν 1, Τζάτσκας 4, Τσαγκέρας, Τσιγαρίδας 5, Θεοδωρόπουλος 2, Μπουμπουλέντρας, Μπάρμπας, Ρότζιος 2, Μισαηλίδης 3, Μπόλας 1, Αποστολίδης, Σιγγιρίδης 2, Μπιτέρνας, Φύκατας, Βαφείδης 1, Τσάτσας 1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Σκαραμέλι, Παναγιώτου 1, Βίντα, Τζίμπουλας 9, Παπάζογλου 7, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 5, Κανδύλας 2, Τάρεκ, Πασσιάς 2, Κουντούζ 1, Παγιάτης 3, Σμιντ 2, Εντάουι 5.

Διαιτητές: Γκόγκας- Σαχίνογλου, Παρατηρητής: Δέλογλου, Δίλεπτα: 1-2, Πέναλτι: 0/1-0/0.

Άρης Νίκαιας-ΑΕΚ 26-38

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 5-3, 7-6, 8-9, 12-14, 13-19 (ημ.) 14-22, 17-24, 19-27, 23-29, 24-34, 26-38.

AΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Γιάννης Αρβανίτης): Ανδριώτης, Ψαρρός, Αλωπούδης, Πολυζωγόπουλος 3, Δούγιας 3, Βλάχος 2, Καραγιάννης 2, Τσολάκης 3, Μπάγιος 4, Ασβεστάς Αν., Ασβεστάς Γ., Θωμάκος, Ελοζιέουα 2, Σιμόπουλος, Βερτζώνης 1, Τόμσον 3, Τσαμούρης 3, Γαλάνης.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Κοτανίδης, Αραμπατζής 5, Ματσουόκα 4, Μπατής 6, Παπαδιονυσίου, Μπάρος 5, Τοριάνι 4, Κουκουλάς 2, Σαφράνκο, Βάρπε, Οκάνια 1, Χαριτωνίδης 1, Κόβατσεκ 3, Ματέους, Σικολά 4, Ζενταντί 3.

Διαιτητές: Γερουλάνος Α.-Γερουλάνος Κ. Δίλεπτα: 4-3. Πέναλτι: 3/3-4/5.

ΧΑΝΘ-Ιωνικός Ν.Φ. 20-34

Tα πεντάλεπτα:1-4, 3-8, 3-11, 5-14, 10-16, 10-17 (ημχ.), 11-20, 14-24, 15-27, 18-31, 19-32, 20-34.

ΧΑΝΘ (Τούτσης): Σκούφας 5, Σαρηγιαννίδης, Σιώκας, Τσαγγαλής, Αγαθόνικος Αλ., Οκανταρίδης, Ζάπρης, Αγαθόνικος Π. 2, Σαλτιέλ 6, Τσιόλας, Ζακί 1, Παναγιωτίδης, Μαμούρης, Γεωργιάδης, Κωνσταντινίδης, Δούκας 2, Κυριακίδης 4.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 3, Λαδάκης 4, Αϊβαλιώτης 14, Ραράκος 3, Κοτζιάς, Καρανίκος, Ηλιόπουλος 4, Αθανασιάδης 1, Ρούσος 2, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 1, Κολλύρης, Ζάρδας 1, Αναστασάκης 1.

Διαιτητές: Θεοδοσίου- Παπουλιάς, Παρατηρητής: Μιχαηλίδης, Κόκκινη: 39:39 Αγαθόνικος Αλ. (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα:2-4, Πέναλτι: 3/4-7/7.

ΑΣΕ Δούκα-Κιλκίς 31-31

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 4-7, 7-10, 10-11, 12-14, 15-15(ημχ.), 17-18, 20-19, 23-22, 26-24, 28-27, 31-31.

ΑΣΕΔ (Τσαβδαρίδης): Ζιώγας, Τζηράς 5, Μπονέλης, Κολεζάκης Μ. 5, Βλαχάκης , Μπραουδάκης, Τσιούμας 2, Στάθης 7, Βαρδαξοπουλος 3, Καλύβας, Χουρσουντιαν 5, Παπανικολάου, Βασιλειου 1, Ζεντί, Μπαλάσκας 2, Στεφανίτσης 1.

ΓΑΣΚ (Γεωργιάδης): Κέφαλος, Σόμα , Ρέντα 9, Αλεξανδρίδης 7, Αμπντεραούφ 2, Μπουτκάρης 1, Δάϊος, Βλαχόπουλος, Χανιώτης, Χαριζόπουλος 2, Μαντάς 5, Ντανουλέτ , Παπαγιάννης 5, Μεσάζα, Παντικίδης, Προβατάς.

Διαιτητές: Σκλαβενίτης- Τόλιος, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 5-2, Πέναλτι: 0/0-5/6.

Δράμα-Αθηναϊκός 41-33

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 5-3, 9-7, 13-10, 15-12, 21-14 (ημχ.), 24-18, 27-21, 30-23, 34-24, 39-30, 41-33.

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Μεσσίνης 4, Λογοθέτης 1, Χαϊτίδης 4, Μποσκουψίου 2, Λατσάκου, Χόρβατ 6, Αθανασιάδης 5, Μανωλούδης 6, Μπουλούκης 1, Ταπάντζης 3, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 1, Ιωαννίδης 3, Λαζαρίδης 5, Χρηστίδης

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Στραβομύτης): Παντελάκης, Κολιός, Μπεχάρι, Κραουνάκης 9, Παπαδόπουλος 1, Γερουλάνος 12, Αντωνιάδης, Χαλκίδης, Ζαρίκος, Κιούσης, Σπύρου 3, Νικολινταης, Λόλας 1, Σότο 7.

Διαιτητές: Λινάρδος- Νικολαΐδης, Παρατηρητής: Μπέτμαν, Δίλεπτα:4-2, Πέναλτι:1/1-3/3.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

17:00 «Σπίτι του Χάντμπολ», ΠΑΟΚ-Διομήδης

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 16

2.ΑΕΚ 14

3.Διομήδης Άργους 10

4.Ιωνικός ΝΦ 10

5.Δράμα 9

6.ΠΑΟΚ 8

7.Ζαφειράκης 7

8.ΑΣΕ Δούκα 7

9.ΓΑΣ Κιλκίς 6

10.Άρης Ν. 3

11.Αθηναϊκός 2

12.ΧΑΝΘ 0



