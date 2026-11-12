Η ΑΕΚ κοντά σε συμφωνία με τον Σέρβο διεθνή Νίκολα Τσρνογκλάβατ

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να εντάξει στο ρόστερ της τον Σέρβο διεθνή δεξιό ίντερ Νίκολα Τσρνογκλάβατ, που αφήνει την Παρτιζάν των τεραστίων οικονομικών προβλημάτων.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο συζητήσεων και είναι κοντά στο να ολοκληρώσει μια σπουδαία μεταγραφή στην ομάδα χάντμπολ ανδρών.

Συγκεκριμένα η Ένωση είναι έτοιμη να ντύσει στα κιτρινόμαυρα τον Σέρβο διεθνή δεξιό ίντερ, Νίκολα Τσρνογκλάβατ.

Ο 34χρονος παίκτης με σπουδαία καριέρα σε Ουγγαρία, Ρουμανία και Τουρκία, φέτος αγωνίστηκε στο Champions League με την Παρτιζάν Βελιγραδίου, η οποία όμως βρίσκεται υπό διάλυση, εξ αιτίας των οικονομικών προβλημάτων.

Ο Νίκολα Τσρνογκλάβατ, έκανε ντεμπούτο στην εθνική ομάδα της Σερβίας το 2017, σε συλλογικό επίπεδο έχει αναδειχθεί με την Παρτιζάν πρωταθλητής Σερβίας το 2025 και το 2026, έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Τουρκίας με την Μπεσίκτας το 2022, το κύπελλο Ρουμανίας με την Ντομπρογκέα Κοστάντζα το 2018, ενώ έχει παίξει και για την ουγγρική Ταταμπάνια.

