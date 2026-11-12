Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Σέρβο διεθνή δεξιό ίντερ Νίκολα Τσρνογκλάβατς, που αφήνει για τους «κιτρινόμαυρους» την Παρτιζάν των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία σπουδαία μεταγραφή για την ομάδα χάντμπολ ανδρών. Οι «κιτρινόμαυροι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Σέρβο διεθνή δεξιό ίντερ Νίκολα Τσρνογκλάβατς και απομένουν μόνο τα τυπικά για είναι και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ.

Ο 34χρονος Σέρβος παίκτης, έχοντας πίσω του σπουδαία καριέρα σε Ουγγαρία, Ρουμανία και Τουρκία και μέχρι και τη φετινή χρονιά αγωνιζόταν στη Σερβία και την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Η ομάδα επιπέδου Champions League, βρίσκεται υπό διάλυση, λόγω μεγάλων οικονομικών προβλημάτων.

Έτσι, η ΑΕΚ βρήκε την ευκαιρία να πάρει το Τσρνογκλάβατς που βρισκόταν σε αναζήτηση νέας ομάδας και θα τον εντάξει άμεσα στο ρόστερ της ενόψει της δύσκολης συνέχειας στη φετινή σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Νίκολα Τσρνογκλάβατς, έκανε ντεμπούτο στην εθνική ομάδα της Σερβίας το 2017, έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Σερβίας με την Παρτιζάν (2025,2026), ένα πρωτάθλημα Τουρκίας με την Μπεσίκτας (2022) και ένα κύπελλο Ρουμανίας με την Ντομπρογκέα Κοστάντζα (2018).