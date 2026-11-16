Ο ΠΑΟΚ καθάρισε στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε τη νίκη με 31-24 απέναντι στο Διομήδη Άργους και ανέβηκε στη βαθμολογία της Handball Premier.

O ΠΑΟΚ έδωσε συνέχεια στο θετικό του σερί στη Handball Premier και αναρριχήθηκε στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 31-24 του Διομήδη Άργους στη Μίκρα, σε ένα παιχνίδι που χρειάστηκε να αλλάξουν την εικόνα τους μετά το αρχικό προβάδισμα των φιλοξενούμενων.

Ο Διομήδης μπήκε πιο δυνατά στο παρκέ και εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του ΠΑΟΚ να βρει επιθετικές λύσεις στα πρώτα λεπτά. Η ομάδα του Άργους κατάφερε να προηγηθεί με 7-2, βάζοντας από νωρίς δύσκολα στους γηπεδούχους. Ο Δικέφαλος, ωστόσο, δεν έχασε την επαφή του με το σκορ και άρχισε να βρίσκει καλύτερο ρυθμό. Η διαφορά μειώθηκε στα δύο τέρματα (8-10), με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν την αντεπίθεσή τους και να ολοκληρώνουν την ανατροπή για το 12-11. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να έχει αποκτήσει προβάδισμα δύο τερμάτων (14-12).

Μετά την επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι Θεσσαλονικείς διαχειρίστηκαν καλύτερα το παιχνίδι. Η επιθετική τους αποτελεσματικότητα και η διατήρηση του προβαδίσματος δεν επέτρεψαν στον Διομήδη να επιστρέψει ουσιαστικά στη διεκδίκηση της νίκης. Παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων, με τον Μπουνάμπ να πετυχαίνει εννέα γκολ, ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε μέχρι το 27-21 στο 53ο λεπτό. Το τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με το τελικό 31-24 να σφραγίζει την επικράτηση των γηπεδούχων.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές νίκες και τους 10 βαθμούς, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας αγώνα λιγότερο. Στον αντίποδα, ο Διομήδης γνώρισε την πρώτη του ήττα μετά από τέσσερις συνεχόμενες νίκες, παραμένοντας επίσης στους 10 βαθμούς.

Τα πεντάλεπτα: 1-5, 1-5, 5-8, 8-10, 11-11, 14-12 (ημχ), 16-13, 18-15, 21-17, 24-21, 27-22, 31-24

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Ναίμ, Γιασίν 8, Κατσούνης, Τσάκαλος 2, Ελευθεριάδης 2, Ομάρ 1, Τζωρτζίνης, Τεμελκόφσκι 2, Φεράς 4, Αχμέντ, Μπάτζιος 1, Κερλίδης, Κυριακίδης 4, Άρσιτς, Μπόσνιακ , Σίνα 4.

Διομήδης (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Ρουσσόπουλος, Μπαρόσο 5, Μαρίνος, Μπάρος 2, Πεισότο, Ασβεστάς 1, Χατζηκωνσταντίνου, Μπατίστα, Περίν 4, Ξύγκος, Καμπάτσε, Χατζίδης, Μπουνάμπ 9, Αμπντέλ, Βούλγαρης 3.

Δίλεπτα: 4-6, Πέναλτι: 3/4-5/6

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (8η αγωνιστική)

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Ζαφειράκης-Ολυμπιακός 22-37

Άρης Νίκαιας-ΑΕΚ 26-38

ΑΣΕ Δούκα-Κιλκίς 31-31

ΧΑΝΘ-Ιωνικός Ν.Φ. 20-34

Δράμα-Αθηναϊκός 41-33

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

ΠΑΟΚ-Διομήδης 31-24

Βαθμολογία