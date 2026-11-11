Η ΑΕΚ βρήκε σθεναρή αντίσταση από τον Ιωνικό Ν. Φ., αλλά στο τέλος είχε τις λύσεις για να επικρατήσει με 25-22 για την 6η νίκη της στη Handball Premier.

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε, όμως στο τέλος νίκησε τον συμπολίτη Ιωνικό Ν. Φ. με 25-22 στο «Ζαχαρίας Αλεξάνδρου» σε αγώνα για την 7η αγωνιστική της Handball Premier.

Οι «κιτρινόμαυροι» πέτυχαν την 6η νίκη τους, που τους έφερε μόνους στη 2η θέση, υποχρεώνοντας παράλληλα τον αξιόμαχο Ιωνικό στη 2η ήττα του στο πρωτάθλημα.

Ο Ιωνικός προηγήθηκε με 3-1, με την ΑΕΚ να πλησιάζει στο 4-3 (10') και με γκολ από τον Αραμπατζή να προσπερνά με 7-6 (16'), όμως οι παίκτες του Ιωνικού ανέβασαν την αμυντική τους απόδοση κι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με το υπέρ τους 12-10.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε 13-12 στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, όμως οι γηπεδούχοι έφεραν νέα ανατροπή (15-13) κι έφθασαν στο 17-14 στο 40'.

Ακολούθησε νέα αντίδραση από την ΑΕΚ, που ισοφάρισε σε 18-18 με τον Τοριάνι και με δύο γκολ από τον Κουκουλά προηγήθηκε με 21-19 (52'), δημιουργώντας πλεονέκτημα τριών γκολ (24-21), με τον Βάρπε να σκοράρει το καθοριστικό γκολ 24-22 (58:30) και τον Κουκουλά να διαμορφώνει το τελικό 25-22.

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 4-3, 6-6, 9-8, 10-8, 12-10 (ημ.), 13-13, 17-14, 18-14, 19-20, 21-23, 22-25.

ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. (Ευθύμης Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 4, Λαδάκης 5, Αϊβαλιώτης 1, Ραράκος 8, Κοτζιάς, Συγγάρης, Ηλιόπουλος, Αθανασιάδης, Νάκος, Ρούσος 3, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 1, Κολλύρης, Ζάρδας, Αναστασάκης.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Κοτανίδης, Αραμπατζής 1, Ματσουόκα 9, Μπατής 2, Παπαδιονυσίου 1, Μπάρος, Τοριάνι, Κουκουλάς 8, Σαφράνκο, Βάρπε, Οκάνια, Χαριτωνίδης, Κόβατσεκ 3, Ματέους, Σικολά 1, Ζενταντί.

Διαιτητές: Σκλαβενίτης-Τόλιος. Παρατηρητής: Βήτας. Δίλεπτα: 4-3. Πέναλτι: 1/3-4/5.

Βαθμολογία