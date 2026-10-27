Ο Διομήδης Άργους νικώντας τη Δράμα με 40-31 στη Νέα Κίο, πέτυχε την 4η διαδοχική νίκη στη Handball Premier κι ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας.

O Διομήδης έχει βρει ρυθμό, η ομάδα της Αργολίδας νίκησε τη Δράμα με 40-31 στη Νέα Κίο στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Handball Premier, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία.

Οι «Λύκοι» πέτυχαν την 4η διαδοχική τους νίκη και 5η συνολικά στο πρωτάθλημα, που τους έφερε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 10β., όσους έχει και η ΑΕΚ με παιχνίδι λιγότερο.

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 4-4, 7-7, 10-9, 14-12, 18-14 (ημ), 21-16, 25-17, 29-21, 32-24, 36-28, 40-31

ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Ρουσσόπουλος 1, Μπαρόσο 1, Μαρίνος 1, Μπάρρος, Γιαννόπουλος, Πεισότο 6, Ασβεστάς 5, Χατζηκωνσταντίνου, Μπατίστα, Περίν 6, Καμπάτσε 2, Χατζίδης 2, Μπουνάμπ 8, Αμπντέλ 3, Βούλγαρης 5.

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Μεσσίνης 1, Χαϊτίδης 6, Μποσκουψίου, Λατσάκου 1, Χόρβατ 3, Αθανασιάδης 4, Μανωλούδης 6, Ταπάντζης 7, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 2, Κουτουλογένης 1, Ιωαννίδης, Λαζαρίδης, Χρηστίδης

Διαιτητές: Κινατζίδης - Φωτακίδης Παρατηρητής: Τσάμος Κόκκινη: 53:06 Κουτουλογένης (τρία δίλεπτα), 53:06 Ζαραβίνας (προοδευτικότητα των ποινών)

Δίλεπτα: 4-6, Πέναλτι: 1/1-4/4

Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (7η αγωνιστική)

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ-Άρης Νίκαιας 24-20

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Αθηναϊκός-Ζαφειράκης 29-36

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

ΓΑΣ Κιλκίς-ΧΑΝΘ 39-27

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Διομήδης Άργους-Δράμα 40-31

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

16:30 Κλειστό Ηλιούπολης, Ολυμπιακός-ΑΣΕ Δούκα

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

«Ζαχαρίας Αλεξάνδρου», Ιωνικός Ν.Φ.-ΑΕΚ

Βαθμολογία