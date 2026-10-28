Η πρόκριση πήγε να γλιστρήσει μέσα από τα χέρια της Ντόρτμουντ κόντρα στη Βέρντερ (3-2), όμως ο Ζάμπιτσερ «χτύπησε» στο 90+3’ και έστειλε τους «Βεστφαλούς» στους «16» του Κυπέλλου Γερμανίας!

Η Ντόρτμουντ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, καθώς η Βέρντερ έφερε το ματς τούμπα. Ωστόσο ο Ζάμπιτσερ είχε διαφορετική άποψη! Με ένα τρομερό φάουλ στο 90+3’, ο Αυστριακός έκανε το 3-2 και χάρισε στους «Βεστφαλούς» το εισιτήριο για τους «16» του Κυπέλλου Γερμανίας.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά και μέσα σε 17 λεπτά είχαν ήδη αέρα δύο τερμάτων. Ο Γκιρασί άνοιξε το σκορ στο 6’,ενώ στο 17’ ο Τσουκουεμέκα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0, μετά την κεφαλιά-πάσα του Τζομπ Μπέλιγχαμ.

Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη για την ομάδα του Κόβατς. Η Βέρντερ εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της και ο Φίλκρουγκ ευστόχησε από τα 11 βήματα στο 65’, ενώ μόλις τρία λεπτά αργότερα πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ, ισοφαρίζοντας σε 2-2 με σουτ έξω από την περιοχή.

Η λύτρωση για την Ντόρτμουντ ήρθε στο 90+3’, όταν ο Ζάμπιτσερ, σαν από μηχανής θεός και έδωσε τη λύση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, γράφοντας το 3-2 και σφραγίζοντας την πρόκριση των «κιτρινόμαυρων» στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Γερμανίας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Σόνενχοφ Γκρόσαπας – Άουγκσμπουργκ* 2-4

Έσεν – Λειψία* 1-2

Μπόχουμ* – Μάιντς 2-0

Αμβούργο – Άιντραχτ Φρανκφούρτης* 1-3

Κολωνία – Ουνιόν Βερολίνου* 5-0