Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης 3-2: Γλίτωσαν το κάζο και πήραν την πρόκριση
Η Ντόρτμουντ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, καθώς η Βέρντερ έφερε το ματς τούμπα. Ωστόσο ο Ζάμπιτσερ είχε διαφορετική άποψη! Με ένα τρομερό φάουλ στο 90+3’, ο Αυστριακός έκανε το 3-2 και χάρισε στους «Βεστφαλούς» το εισιτήριο για τους «16» του Κυπέλλου Γερμανίας.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά και μέσα σε 17 λεπτά είχαν ήδη αέρα δύο τερμάτων. Ο Γκιρασί άνοιξε το σκορ στο 6’,ενώ στο 17’ ο Τσουκουεμέκα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0, μετά την κεφαλιά-πάσα του Τζομπ Μπέλιγχαμ.
Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη για την ομάδα του Κόβατς. Η Βέρντερ εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της και ο Φίλκρουγκ ευστόχησε από τα 11 βήματα στο 65’, ενώ μόλις τρία λεπτά αργότερα πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ, ισοφαρίζοντας σε 2-2 με σουτ έξω από την περιοχή.
Η λύτρωση για την Ντόρτμουντ ήρθε στο 90+3’, όταν ο Ζάμπιτσερ, σαν από μηχανής θεός και έδωσε τη λύση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, γράφοντας το 3-2 και σφραγίζοντας την πρόκριση των «κιτρινόμαυρων» στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Γερμανίας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Σόνενχοφ Γκρόσαπας – Άουγκσμπουργκ* 2-4
Έσεν – Λειψία* 1-2
Μπόχουμ* – Μάιντς 2-0
Αμβούργο – Άιντραχτ Φρανκφούρτης* 1-3
Κολωνία – Ουνιόν Βερολίνου* 5-0
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