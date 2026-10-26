Το Κιλκίς επικράτησε με 39-27 της ΧΑΝΘ για την 7η αγωνιστική της Handball Premier, και πήρε τη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα.

Το Κιλκίς νίκησε σχετικά εύκολα τη ΧΑΝΘ με 39-27 για την 7η αγωνιστική της Handball Premier και πήρε βαθμολογική ανάσα κάνοντας τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα. Σε δυσχερή θέση η ΧΑΝΘ, η οποία είναι η μόνη ομάδα χωρίς βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα, μετά από επτά αναμετρήσεις.

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με την ΧΑΝΘ να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα με 7-5, στη προσπάθειά της να επιβληθεί στον αγώνα. Το Κιλκίς όμως ανέτρεψε το σκορ και έδειξε την υπεροχή του. Η ομάδα του Nίκου Γεωργιάδη ήταν κυριαρχική και μπήκε μπροστά στο ημίχρονο με σκορ 20-14. Στο δεύτερο μέρος, το τοπίο ξεκαθάρισε με το Κιλκίς να ανεβάζει κι άλλο ρυθμό και την ΧΑΝΘ να στερεύει από δυνάμεις. Το Κιλκίς με σχετική άνεση στο δεύτερο ημίχρονο έφτασε στη δεύτερη νίκη του στη χρονιά με το τελικό 39-27.

Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (7η αγωνιστική)

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ-Άρης Νίκαιας 24-20

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Αθηναϊκός-Ζαφειράκης 29-36

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

ΓΑΣ Κιλκίς-ΧΑΝΘ 39-27

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

17:00 Κλειστό Νέας Κίου, Διομήδης Άργους-Δράμα

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου



16:30 Κλειστό Ηλιούπολης, Ολυμπιακός-ΑΣΕ Δούκα

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

«Ζαχαρίας Αλεξάνδρου», Ιωνικός Ν.Φ.-ΑΕΚ

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 12

2.ΑΕΚ 10

3.Δράμα 7

4.Ιωνικός ΝΦ 8*

5.Διομήδης Άργους 8

6.ΠΑΟΚ 8*

7.Ζαφειράκης 7

8.ΑΣΕ Δούκα 6

9.ΓΑΣ Κιλκίς 5

10.Άρης Ν. 3

11.Αθηναϊκός 2

12.ΧΑΝΘ 0

*Με παιχνίδι λιγότερο