ΠΑΟΚ: Στη Δράμα ήρθε η πρώτη φετινή εκτός έδρας νίκη στη Handball Premier
Ο ΠΑΟΚ πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Δράμας με 30-21, σε αγώνα για την 6η αγωνιστική της Handball Premier.
Mετά την ήττα από την ΑΕΚ, αλλά κυρίως από τον Δούκα στο ΔΑΪΣ, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε στη Δράμα την πρώτη φετινή του εκτός έδρας επιτυχία και πλησίασε τη δραμινή ομάδα στον ένα βαθμό.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε με 4-1 (5'), όμως η Δράμα ισοφάρισε σε 4-4, με τη συμπλήρωση του 10ου λεπτού. O «Δικέφαλος» διατήρησε προβάδισμα μέχρι δύο γκολ (9-7, 10-8, 12-10), κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ του 14-11.
Οι φιλοξενούμενοι προοδευτικά άνοιξαν τη διαφορά στο 2ο ημίχρονο, 18-14 στο 40', 20-15 στο 44', ξέφυγαν με 24-17 στο 49', συνεχίζοντας να βρίσκουν λύσεις έφθασαν στο 27-20 στο 55' και στο τελικό 30-21.
Τόσο η Δράμα, όσο και ο ΠΑΟΚ το Σαββατοκύριακο θα δώσουν τον πρώτο αγώνα τους στον 2ο γύρο του EHF European Cup. Η Δράμα το Σάββατο (17/10) θα υποδεχθεί την Ποβάστκα Μπίστριτσα από τη Σλοβακία και ο ΠΑΟΚ την Κυριακή (18/10) θα παίξει στη Μίκρα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη.
Τα πεντάλεπτα: 1-4, 4-4, 5-7, 8-9, 9-12, 11-14 (ημ.), 12-15, 14-18, 16-21, 19-24, 20-27, 21-30.
H βαθμολογία - (5η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 12 (6 αγ.)
- 2.ΑΕΚ 8 (5 αγ.)
- 3.Δράμα 7 (5 αγ.)
- 4.Ιωνικός ΝΦ 6 (4 αγ.)
- 5.Διομήδης Άργους 6 (5 αγ.)
- 6.ΠΑΟΚ 6 (5 αγ.)
- 7.Ζαφειράκης 5 (5 αγ.)
- 8.ΑΣΕ Δούκα 4 (5 αγ.)
- 9.ΓΑΣ Κιλκίς 3 (5 αγ.)
- 10.Άρης Ν. 3 (5 αγ.)
- 11.Αθηναϊκός 3 (5 αγ.)
- 12.ΧΑΝΘ 0 (5 αγ.)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.