Ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Δράμα με 30-21, πετυχαίνοντας την πρώτη εκτός έδρας νίκη στη φετινή Handball Premier, παίρνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Δράμας με 30-21, σε αγώνα για την 6η αγωνιστική της Handball Premier.

Mετά την ήττα από την ΑΕΚ, αλλά κυρίως από τον Δούκα στο ΔΑΪΣ, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε στη Δράμα την πρώτη φετινή του εκτός έδρας επιτυχία και πλησίασε τη δραμινή ομάδα στον ένα βαθμό.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε με 4-1 (5'), όμως η Δράμα ισοφάρισε σε 4-4, με τη συμπλήρωση του 10ου λεπτού. O «Δικέφαλος» διατήρησε προβάδισμα μέχρι δύο γκολ (9-7, 10-8, 12-10), κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ του 14-11.

Οι φιλοξενούμενοι προοδευτικά άνοιξαν τη διαφορά στο 2ο ημίχρονο, 18-14 στο 40', 20-15 στο 44', ξέφυγαν με 24-17 στο 49', συνεχίζοντας να βρίσκουν λύσεις έφθασαν στο 27-20 στο 55' και στο τελικό 30-21.

Τόσο η Δράμα, όσο και ο ΠΑΟΚ το Σαββατοκύριακο θα δώσουν τον πρώτο αγώνα τους στον 2ο γύρο του EHF European Cup. Η Δράμα το Σάββατο (17/10) θα υποδεχθεί την Ποβάστκα Μπίστριτσα από τη Σλοβακία και ο ΠΑΟΚ την Κυριακή (18/10) θα παίξει στη Μίκρα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 4-4, 5-7, 8-9, 9-12, 11-14 (ημ.), 12-15, 14-18, 16-21, 19-24, 20-27, 21-30.

H βαθμολογία - (5η αγωνιστική)