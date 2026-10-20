Ο Μαριάνο Φαμπιάνι, τεχνικός διευθυντής της Λάτσιο, παραδέχτηκε δημόσια το λάθος του να αφήσει τον Χρήστο Μανδά να πάει ως δανεικός στη Μπόρνμουθ καθώς τη φετινή σεζόν χαρίζει εντυπωσιακές στιγμές στην ομάδα του.

Σε μια αποκαλυπτική και απρόσμενη παραδοχή προχώρησε ο τεχνικός διευθυντής της Λάτσιο, Μαριάνο Φαμπιάνι, αναφερόμενος στην περίπτωση του Χρήστου Μανδά.

Συγκεκριμένα, αναγνώρισε δημόσια πως η περσινή αποχώρηση του άλλοτε τερματοφύλακα του ΟΦΗ, με μορφή δανεισμού στην Premier League για λογαριασμό της Μπόρνμουθ αποτέλεσε λάθος εκτίμηση. Όπως εξήγησε ο Φαμπιάνι, η απόφαση αυτή δεν πάρθηκε αποκλειστικά από την διοίκηση αλλά μετά από πιέσεις και επιθυμία τόσο του ίδιου του ποδοσφαιριστή όσο και των εκπροσώπων του, οι οποίοι αναζητούσαν περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο εξωτερικό.

«Ο Μανδάς; Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει πόσο κόστισε η απόκτησή του, τα ποσά και όλα αυτά... Κατά τη γνώμη μου, αυτός γεννήθηκε και μεγάλωσε... ήδη μεγάλος. Πέρυσι έκανα το λάθος να τον στείλω στο εξωτερικό, έπειτα από επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή και των εκπροσώπων του», δήλωσε αναλυτικά.

Ο 25χρονος κίπερ κάνει έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις ως τώρα με την φανέλα της Λάτσιο καταφέρνοντας να διατηρήσει clean sheet στις 4 από τις 8 συμμετοχές του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο τη φετινή σεζόν. Αποτελεί πλέον στέλεχος της βασικής ενδεκάδας, γεγονός που αποδεικνύει πως βρίσκεται σε εντυπωσιακή φόρμα.