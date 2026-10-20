Σάκοτα: «Δεχόμαστε ότι είμαστε το φαβορί, αλλά επισημαίνουμε και τις δυσκολίες»

Δείτε τα όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει του αγώνα με την Αντβέρπ (21/10, 19:00) για την 2η αγωνιστική του Basketball Champions League.

O Σερβοέλληνας τεχνικός ευελπιστεί να κάνει η ΑΕΚ το 2/2 μετά και την 2η αγωνιστική του Γ' ομίλου στο BCL.

Αντίπαλος της Ένωσης στη «SUNEL Arena» θα είναι η Αντβέρπ, η οποία στην πρεμιέρα είχε επικρατήσει εντός έδρας της Λέγκια Βαρσοβίας με 100-62.

«Συνεχίζουμε τις υποχρεώσεις μας στο BCL. Γνωρίζουμε, ότι χάρη στην πολύ καλή πορεία μας, κάθε χρόνο, ειδικά στην έδρα μας μάς θεωρούν όλοι φαβορί. Και δεχόμαστε, ότι είμαστε το φαβορί, αλλά αυτό δεν σημαίνει, ότι δεν μπορούμε να επισημάνουμε δημόσια τις δυσκολίες, που έχει κάθε ματς. Πρέπει να το δούμε με προσοχή» ανέφερε ο Ντράγκαν Σάκοτα για το ματς και συνέχισε:

«Η Αντβέρπ έχει ομάδα με ικανούς παίκτες σε όλες τις θέσεις, και κατά μέσο όρο επιτυγχάνει 110 πόντους στα τελευταία τέσσερα ματς! Ξεχωρίζουν οι γκαρντ, που έχουν εντολή να σουτάρουν και να παίζουν γρήγορο μπάσκετ. Ας ελπίσουμε, ότι θα διαβάσουμε σωστά το παιχνίδι. Εμείς έχουμε κάποια προβλήματα, που πρέπει να διαχειριστούμε, αλλά θα κάνουμε αυτό, που πρέπει».