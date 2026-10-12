Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 34-30 στην Ηλιούπολη στο πρώτο ντέρμπι της Handball Premier, έφθασε στις πέντε σερί νίκες απέναντι στους «κιτρινόμαυρους» σε όλες τις διοργανώσεις, όμως στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα έχασε διαφορά εννέα γκολ.

Ο Ολυμπιακός έχει πάρει για τα καλά τον αέρα, αυτή τη φορά οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Ένωσης με 34-30 στο ΚΓ Ηλιούπολης για την 5η αγωνιστική της Handball Premier.

Η πειραϊκή ομάδα έφθασε στην 5η διαδοχική νίκη απέναντι στη μεγάλη της αντίπαλο, ένα σερί που άρχισε με τρεις στη σειρά νίκες στη σειρά των τελικών της περσινής περιόδου, συνεχίστηκε πριν από ένα μήνα στον τελικό του Σούπερ Καπ με 35-24 και να φθάσουμε στην πρώτη αναμέτρησή τους για το φετινό πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός έφθασε στο έξι στα έξι, η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα, όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού έχασαν την ευκαιρία να βάλουν από τώρα τις βάσεις ώστε να έχει το πλεονέκτημα στους τελικούς των play offs.

Τι σημαίνει αυτό. Όπως έχει ανακοινωθεί, λόγω των τεσσάρων διακοπών στο πρωτάθλημα για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, στη φετινή Handball Premier δεν υπάρχουν ημιτελικοί στα play offs, με τις δύο πρώτες ομάδες της κανονικής περιόδου να πηγαίνουν απευθείας στη σειρά των τελικών κι αν δεν συμβεί κάτι το τρομερό, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ θα είναι εκεί. Με βάση αυτό στα μεταξύ τους παιχνίδια στην κανονική περίοδο θα κριθεί και το πλεονέκτημα έδρας.

Ο Ολυμπιακός κυριαρχώντας προηγήθηκε με διαφορά εννέα γκολ (32-23) στο 51΄, όμως η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση, αρχικά με σερί 4-0 μείωσε σε 32-27 (55'), ο Παναγιώτου έκανε το 33-27, με νέο σερί οι φιλοξενούμενοι έφθασαν στο 33-30, με τον Παπάζογλου να διαμπορφώνει το τελικό 34-30, διαφορά που θα κληθεί να ανατρέψει η ΑΕΚ στην έδρα της.

Οι γηπεδούχοι μετά το 18ο λεπτό, με σερί 5-0 ξέφυγαν με 16-11 (23΄) κι έκλεισαν το ημίχρονο στο 20-15. Η ΑΕΚ βρήκε τα πρώτο της γκολ στο 2ο ημίχρονο έπειτα από οκτώ λεπτά (22-17), ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει μεγάλες διαφορές 28-20 και 30-22 στο 49' και με 32-23.

Τα πεντάλεπτα: 4-3, 7-7, 9-9, 13-11, 16-12, 20-15 (ημ.), 21-15, 24-18, 27-20, 31-23, 33-27, 34-30.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Σκαραμέλι 4, Παναγιώτου 6, Παπαβασίλης 4, Βίντα, Τζίμπουλας, Παπάζογλου 2, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 9, Κανδύλας, Τάρεκ, Νίκολιτς, Πασσιάς, Παγιάτης 2, Σμιτ 7, Σαλάχ, Εντάουι

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Κοτανίδης, Αραμπατζής 3, Ματσουόκα, Μπατής 2, Παπαδιονυσίου 6, Μπάρος 1, Τοριάνι 4, Κουκουλάς 3, Σαφράνκο, Οκάνια, Χαριτωνίδης 4, Κόβατσετς 4, Βίστοροπ 2, Ματέους, Σικολά, Ζεναντί 1

Διαιτητές: Φωτακίδης-Κινατζίδης, Παρατηρητές: Μίγκας -Προδρομίδης, Δίλεπτα: 2-2, Πέναλτι: 0/1-3/4

Νωρίτερα, ο Αθηναϊκός νίκησε τη ΧΑΝΘ με 38-33 στον Βύρωνα, για την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

Βαθμολογία - (5η αγωνιστική)