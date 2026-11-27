Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Tο Gazz Floor, οι Galacticos, το Gazzetta Magazino και οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας
Παρασκευή (27/11) σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει με τις εκπομπές στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube. Συγκεκριμένα, με το Gazz Floor και σχολιασμό σχετικά με το μπάσκετ. Στις 13:30 οι Galacticos by Elabet θα συζητήσουν σχετικά με τις χθεσινές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, ενώ αμέσως μετά, στις 15:45 μην χάσετε το Gazzetta Q&A που ακολουθεί. Στις 18:30 σειρά έχει το Gazzetta Magazino με σχολιασμό και ζωντανές συνδέσεις.
Στο ποδόσφαιρο η βραδιά ξεκινάει με αναμέτρηση ανάμεσα στη Βενέτσια και τη Μπολόνια (21:45, Magenta Sport 2), ενώ λίγο αργότερα η Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχεται την Τσέλσι (22:00, Nova Sports).
Στο χάντμπολ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Σλόγκα Ντομποϊ για την τρίτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου (16:30, Mega News) και για την ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί από τη Ραμάτ Χάρσον (18:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2). Στο βόλεϊ, είναι προγραμματισμένο το ντέρμπι ανάμεσα στον Μίλωνα και τον Παναθηναϊκό, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2 (20:00).
Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας:
- Gazz Floor (11:00, Gazzetta)
- Galacticos (13:30, Gazzetta)
- Q&A (15:45, Gazzetta)
- Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου - Κρόνος Αργυράδων (16:00, ΕΡΤ 2)
- Ολυμπιακός - Σλόγκα Ντόμποϊ (16:30, MEGA News)
- Ραμάτ Χασρόν - ΠΑΟΚ (18:00, ΕΡΤ 2)
- Gazzetta Magazino (18:30, Gazzetta)
- ΑΕΚ Λάρνακας - Απόλλων Λεμεσού (19:00, Magenta Sport 3)
- Χάιντενχαϊμ - Νυρεμβέργη (19:30, Novasports 2)
- Μίλωνας - Παναθηναϊκός (20:00, ΕΡΤ 2)
- Βέρντερ Βρέμης - Γκλάντμπαχ (21:30, Novasports Prime)
- Βενέτσια - Μπολόνια (21:45, Magenta Sport 2)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Τσέλσι (22:00, Novasports PL)
- Λεβάντε - Σανταντέρ (22:00, Magenta Sport League 3)
- Σαουθάμπτον - Μίντλεσμπρο (22:00, Magenta Sport 6)
- Μαρίτιμο - Νασιονάλ (22:15, Magenta Sport 3)
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