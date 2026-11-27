Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας αλλά και τις εκπομπές του Gazzetta.

Παρασκευή (27/11) σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει με τις εκπομπές στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube. Συγκεκριμένα, με το Gazz Floor και σχολιασμό σχετικά με το μπάσκετ. Στις 13:30 οι Galacticos by Elabet θα συζητήσουν σχετικά με τις χθεσινές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, ενώ αμέσως μετά, στις 15:45 μην χάσετε το Gazzetta Q&A που ακολουθεί. Στις 18:30 σειρά έχει το Gazzetta Magazino με σχολιασμό και ζωντανές συνδέσεις.

Στο ποδόσφαιρο η βραδιά ξεκινάει με αναμέτρηση ανάμεσα στη Βενέτσια και τη Μπολόνια (21:45, Magenta Sport 2), ενώ λίγο αργότερα η Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχεται την Τσέλσι (22:00, Nova Sports).

Στο χάντμπολ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Σλόγκα Ντομποϊ για την τρίτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου (16:30, Mega News) και για την ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί από τη Ραμάτ Χάρσον (18:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2). Στο βόλεϊ, είναι προγραμματισμένο το ντέρμπι ανάμεσα στον Μίλωνα και τον Παναθηναϊκό, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2 (20:00).