Με τον πρώην «κιτρινόμαυρο» Δημήτρη Παναγιώτου να δίνει το ρυθμό, ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με το εντυπωσιακό ... στο ΚΓ Καματερού, κατακτώντας το 5ο Σούπερ Καπ της ιστορίας του.

Ο Ολυμπιακός μετατρέποντας σε παράσταση για ένα ρόλο τον τελικό του 6ου Σούπερ Καπ ανδρών, νίκησαν την ΑΕΚ με το εντυπωσιακό 35-24 στο ΚΓ Καματερού και έφθασαν στα πέντε και μάλιστα διαδοχικά τρόπαια της ιστορίας του. Οι «ερυθρόλευκοι» διεύρυναν το αήττητο σερί τους, καθώς από το 2022 όταν άρχισε ξανά είναι η μοναδική ομάδα που το έχει κατακτήσει.

Στο παιχνίδι που άνοιξε την αγωνιστική περίοδο και με τις δύο ομάδες να έχουν ριζικές αλλαγές στο ρόστερ τους, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε καλύτερος σε όλα τα επίπεδα, κάνοντας ό,τι ήθελε -κυρίως- στο 2ο ημίχρονο. Η ΑΕΚ εμφανίστηκε με τεράστια προβλήματα σε άμυνα κι επίθεση αδυνατώντας να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό



Και ο Δημήτρης Παναγιώτου όταν βρήκε ρυθμό στο ντεμπούτο του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, ήταν αυτός που έδωσε την ώθηση στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου, με τον πρώην παίκτη της Ενωσης και πλέι μέικερ της εθνικής ομάδας, να είναι ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές για τον πειραϊκό σύλλογο.





Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ καλύτερα και με βάση την αμυντική του λειτουργία προηγήθηκε με 6-1 στο 7ο λεπτό και 7-2 στο 10ο, έχοντας για κύριαν επιθετική αιχμή τους Κανέτε και Βίντα.

Η ΑΕΚ με τρία αναπάντητα γκολ και τον Λινάρες να σκοράρει, μείωσε σε 8-5 στο 15'.

Οι «ερυθρόλεκοι» με μεγαλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι τους, ανέβασαν ξανά τη διαφορά, με τον Αιγύπτιο τερματοφύλακα Ενταουί να σκοράρει σε άδεια εστία για το 13-7 (23') και τους «ερυθρόλευκους» να ξεφεύγουν με 15-8 και με εκτέλεση πέναλτο από τον Νίκολιτς να κλείνουν το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ τους 17-9.



Τα πεντάλεπτα: 5-1, 7-2, 8-5, 10-7, 13-7, 17-9 (ημ.), 18-10, 20-12, 24-15, 27-17, 31-19, 35-24.

Οι τελικοί του Σούπερ Καπ