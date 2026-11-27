Ο Ολυμπιακός είναι με το «ένα πόδι» στους «16» του EHF European Cup, μετά την άνετη επικράτηση της Σλόγκα Ντομπόζ με το ευρύ 50-39.

Με όπλο του την μεγάλη ευστοχία στην επίθεση, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε και νίκησε την Σλόγκα Ντομπόζ με 50-39. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν έτσι το πρώτο βήμα για να βρεθούν στην φάση των «16» του EHF European Cup.

Ο Ολυμπιακός, από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και πήρε από νωρίς προβάδισμα με 6-2. Η Ντομπόζ προσπάθησε να ακολουθήσει στο ρυθμό των πειραιωτών, αλλά η διαφορά άρχισε σταδιακά να ανοίγει. Ο Ολυμπιακός μπήκε μπροστά στο σκορ 16-11 και η διαφορά έφτασε ακόμα και στο 21-14. Η ομάδα της Βοσνίας προσπάθησε να αντιδράσει και έριξε τη διαφορά στα τέσσερα τέρματα, σε 27-23, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στο αποδυτήρια για τη διακοπή του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να διαχειριστούν το προβάδισμά τους και να ελέγξουν το ρυθμό, με τη Ντομπόζ να παραμένει κοντά και να ψάχνει χώρους για να απειλήσει περεταίρω. Ο Ολυμπιακός μετά τη μείωση του σκορ στα τρία γκολ, ανέβασε στροφές και άνοιξε ξανά την απόσταση σε 33-27. Η ομάδα του Τριλίνι έφτασε και πάλι στη μέγιστη διαφορά των επτά γκολ (35-28, 43') και άρχισε να ελέγχει το παιχνίδι χωρίς να κινδυνεύει, χάρη στις πολύ καλές λύσεις που βρήκε στην επίθεση.

Ο Ολυμπιακός ξέφυγε σταδιακά κι άλλο στο σκορ προσπαθώντας να κάνει όσο πιο εύκολο το έργο του, στο δρόμο για τη φάση των «16» της διοργάνωσης (42-32, 49'). Οι Πειραιώτες, με μεγάλη ευχέρεια στο σκοράρισμα προηγήθηκαν και 46-33 για να φτάσουν στη νίκη με το τελικό 50-39.

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα-πρόκριση και το Σάββατο (28/11) αντιμετωπίζει ξανά την Σλόγκα Ντομόζ στην Ηλιούπολη, για να επικυρώσει τη θέση του στον γύρο των «16» του EHF European Cup.

Τα πεντάλεπτα: 5-2, 9-6, 14-11, 21-14, 24-17, 27-23(ημχ.), 29-26, 32-27, 37-30, 43-33, 48-35, 50-39

Ολυμπιακός (Tριλίνι): Εντάουι, Τζιμπούλας 5, Κανέτε 7, Παγιατής 7, Σμίντ 7, Εσκαλόνα Σκαραμέγι 6, Παναγιώτου 7, Παπαβασίλης 3, Βίντα 2, Παπάζογλου, Κανδύλας, Νίκολιτς 3, Πασσιάς, Κούντουζ, Ντόιεμπ 3, Παπαντονόπουλος

Σλόγκα Ντομπόζ (Στάνιτς): Τζόρτζε Μπόσιτς, Μιλισάβλιεβιτς 5, Μιλίτσεβιτς 7, Ραντισάβλιεβιτς 3, Mάρισιτς 3, Μπάσιτς, Γκάβριτς 3, Τσέκιτς 5, Κόριτς 4, Τζούριτς 2, Γιακόμποβιτς, Ζέκιτς 2, Μάντζιτς 1, Μπόρις Μπόσιτς 1, Μπάγιοβιτς, Μπογκντάνοβιτς.

Δίλεπτα: 2-1 Πέναλτι: 1/1-2/3