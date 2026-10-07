Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τη ΧΑΝΘ στη Θεσσαλονίκη με 45-24 για την 6η αγωνιστική της Handball Premier και ετοιμάζεται για το ντέρμπι με ΑΕΚ στην Ηλιούπολη.

O Ολυμπιακός επικράτησε άνετα στο «Μίμης Τσικίνας» επί της ΧΑΝΘ με 45-24 για την 6η αγωνιστική της Handball Premier και ετοιμάζονται, πλέον ως πρωτοπόροι της βαθμολογίας, να υποδεχθούν στην Ηλιούπολη την ΑΕΚ για το ντέρμπι του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καταιγιστικοί και κυριάρχησαν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Στο πρώτο μέρος, οι πειραιώτες προηγήθηκαν με οκτώ γκολ, 23-15. Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός πάτησε το γκάζι για να καθαρίσει εύκολα τον αγώνα με το ευρύ σκορ 45-24. Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν ο Νίκολιτς με οκτώ γκολ και ο Κανιέτε με επτά. Για τη ΧΑΝΘ ξεχώρισε ο Σκούφας με έξι τέρματα.

ΧΑΝΘ- Ολυμπιακός 24-45

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 3-9, 5-12, 8-16, 12-20, 15-23 (ημχ), 17-25, 18-28, 19-34, 21-34, 21-37, 23-42, 24-45

ΧΑΝΘ (Τούτσης): Σκούφας 6, Σιώκας 4, Τσαγγαλής, Α. Αγαθόνικος 1, Καρούσης, Τσιόλας, Μπλατσιώτης 4, Παναγιωτίδης 3, Μαμούρης 1, Σιαράβας, Κωνσταντινίδης, Δούκας 1, Κυριακίδης 3, Οκανταρίδης, Αντωνιάδης, Μήκας

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Σκαραμέλι 2, Παπαβασίλης 5, Βίντα 6, Τζίμπουλας 5, Παπάζογλου 5, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 7, Καλαμάτας, Κανδύλας, Τάρεκ 1, Νίκολιτς 8, Πασσιάς 2, Παγιάτης 2, Σαλάχ 4, Χεντάουι

Δίλεπτα: 3-4, Πέναλτι: 1/2-4/4

Η βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 10**

2.ΑΕΚ 8

3.Δράμα 5

4.Ζαφειράκης 5

5.Ιωνικός ΝΦ 4*

6.ΑΣΕ Δούκα 4

7.Διομήδης Άργους 4

8.Άρης Ν. 3

9.ΓΑΣ Κιλκίς 3

10.ΠΑΟΚ 2*

11.Αθηναϊκός 0

12.ΧΑΝΘ 0**

*Με αγώνα λιγότερο

**Με αγώνα παραπάνω