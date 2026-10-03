Παραμένει αήττητος ο Ολυμπιακός, παιρνώντας από το «Ζαχαρίας Αλεξάνδρου» του Ιωνικού Ν.Φ., οι πρώτες ισοπαλίες της σεζόν στα Άρης Ν.-Κιλκίς και Ζαφειράκης-Δράμα.

O Ολυμπιακός πέρασε εύκολα και από την έδρα του Ιωνικού με 42-24, ενώ οι αγώνες Άρης Νικαίας-Κιλκίς και Ζαφειράκης Νάουσας-Δράμα έληξαν ισόπαλοι, αποτέλεσμα που έρχεται πρώτη φορά τη φετινή σεζόν στη Handball Premier.

O Άρης και το Κιλκίς ήρθαν ισόπαλοι στο «Γιώργος Χαλκίδης» με σκόρ 27-27 στην 4η αγωνιστική. Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στον αγώνα και προσπάθησαν να επιβληθούν η μία τις άλλης, με το Κιλκίς να υπερισχύει στο πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης,όμως, κατόρθωσε και έφερε στα ίσα το παιχνίδι πριν την ανάπαυλα, κάνοντας το 11-11. Στον ιδιαίτερα αμφίρροπο αυτόν αγώνα οι δύο ομάδες παρέμειναν ισόπαλες μέχρι το τέλος της αναμέτρησης σημειώνοντας το τελικό 27-27.

Ακόμη μία ισοπαλία στο σημερινό πρόγραμμα ήταν αυτή του Ζαφειράκη απέναντι στη Δράμα. Στο πρώτο μέρος, η Δράμα ήταν ανώτερη και προηγήθηκε στο ημίχρονο με 12-17. Ο Ζαφειράκης, όμως, εκμεταλευόμενος και το μομέντουμ της έδρας του κατάφερε να μπει ξανά στον αγώνα και ενώ βρέθηκε πέντε λεπτά πριν την λήξη της αναμέτρησης δύο γκολ πίσω στο σκορ, κατάφερε να αποσπάσει την ισοπαλία με το τελικό 28-28.

Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από την έδρα του Ιωνικού, «Ζαχαρίας Αλεξάνδρου», με 42-24 και έφτασε τις τέσσερις σερί νίκες στο φετινό πρωτάθλημα. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν από την αρχή του αγώνα αποφασισμένοι να καθαρίσουν το παιχνίδι και βαρέθηκαν στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 22-10. Με τον ίδιο ρυθμό συνέχισαν και στο δεύτερο μισό του αγώνα, χωρίς να καταφέρει ο Ιωνικός να αντιδράσει. Έτσι ο Ολυμπιακός, με κορυφαίο το Νίκολιτς με 10 γκολ, επικράτησε σχετικά εύκολα με το επιβλητικό 42-24.

Τα στοιχεία των αγώνων

Άρης Νίκαιας - ΓΑΣ Κιλκίς 27-27

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 3-5, 5-7, 6-8, 6-9, 11-11 (ημχ), 13-13, 18-15, 22-20, 24-24, 26-26, 27-27

Άρης Νικαίας (Αρβανίτης): Ανδριώτης, Αλωπούδης, Πολυζωγόπουλος, Δούγιας 9, Βλάχος 2, Καραγιάννης, Μελετάκος 4, Ρεπούλιας, Σφακιωτάκης 3, Μπάγιος 3, Ασβεστάς 2, Ελοζούα 1, Ρουζίνος, Βερτζώνης, Τόμσον, Τσαμούρης 2

Κιλκίς (Γεωργιάδης): Αρίμπ 5, Αλεξανδρίδης 9, Σάντι 2, Μπουτκάρης 4, Δάιος, Βλαχόπουλος, Χαριζόπουλος 2, Σκαρπάρης, Μαντάς 1, Ντανουλέτ, Παπαγιάννης 2, Μεζάζα, Παντικίδης 2, Προβατάς.

Δίλεπτα: 5-7, Πέναλτι: 4/6-4/5.

Ζαφειράκης Νάουσας-Δράμα 28-28

Τα πεντάλεπτα: 2-4, 3-5, 4-7, 7-8, 10-13, 12-17 (ημχ), 15-18, 16-19, 17-21, 22-24, 25-27, 28-28

Ζαφειράκης(Δεληγιάννης): Γιασίν 4, Τζάτσκας, Τσαγκέρας 2, Τσιγαρίδας 7, Θεοδωρόπουλος, Μπουμπουλέντρας, Μπάρμπας, Ρότζιος 1, Μισαηλίδης 6, Μπόλας 1, Αποστολίδης, Σιγγιρίδης 4, Μπιτέρνας, Φύτακας, Βαφείδης 2, Τσάτσας.

Δράμα (Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Μεσσίνης, Χαϊτίδης 2, Μποσκουψίου, Λατσάκου 2, Χόρβατ 11, Σαράφης 1, Αθανασιάδης, Μανωλούδης 2, Ταπάντζης 6, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 4, Κουτουλογένης, Ιωαννίδης, Λαζαρίδης, Χρηστίδης.

Δίλεπτα: 5-8, Πέναλτι: 3/3-3/4

Ιωνικός Ν.Φ. - Ολυμπιακός 24-42

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 2-8, 3-11, 5-16, 7-18, 10-22 (ημιχ.) 12-25, 14-29, 16-34, 17-37, 21-40, 24-42

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας (Μάκης Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 1, Λαδάκης, Αϊβαλιώτης 3, Ραράκος 5, Κανέλλος 1, Κοτζιάς-Στάμου, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 5, Αθανασιάδης, Αναστασάκης 1, Ρούσος 4, Μπιλέρης 2, Αραπακόπουλος, Λιόλιος, Κολλύρης, Ζάρδας 2

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Σκαραμέλι 3, Παναγιώτου 3, Παπαβασίλης 5, Βίντα 2, Τζίμπουλας, Παπάζογλου 4, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 5, Κανδύλας, Τάρεκ 2, Νίκολιτς 10, Πασσιάς 4, Παγιάτης 1, Σμιτ 1, Σαλάχ 2, Εντάουι

Αποβολή: Σαλάχ (31:17), Δίλεπτα: 1-2, Πέναλτι: 3/4-3/3

Αποτελέσματα-Πρόγραμμα (4η αγωνιστική)

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Άρης Νικαίας-Κιλκίς 27-27

Ζαφειράκης Νάουσας-Δράμα 28-28

Ιωνικός Ν.Φ.-Ολυμπιακός 24-42

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

16:00 «Μίμης Τσικίνας», ΧΑΝΘ-Διομήδης Άργους

18:00 «Γ. Κασιμάτης», ΑΕΚ-Αθηναϊκός

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου