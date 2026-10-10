Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να ακολουθήσει στους ρυθμούς της Μόλντε, που πέρασε νικηφόρα από την Κοζάνη με 29-21 και με συνολικό σκορ 56-45 πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση της EHF European League.

Η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να περάσει το εμπόδιο της Μόλντε στον 2ο προκριματικό γύρο στη EHF European League, αποδείθχηκε στόχος ανυπέρβλητος. Η νορβηγική ομάδα «χτυπώντας» με το γρήγορο παιχνίδι της, νίκησε τον «Δικέφαλο» στην Κοζάνη με 29-21 και σε συνδυασμό με την επικράτηση και στην έδρας της (27-24), είναι αυτή που συνεχίζει στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε το πρώτο του γκολ με την Ανδρίτσου στο 6ο λεπτό, μειώνοντας σε 2-1, όμως συνέχεια κυνηγούσε τη νορβηγική ομάδα, που έψαχνε σε κάθε ευκαιρία το γκολ από τον αιφνιδιασμό και σε πολλές περιπτώσεις το πέτυχαν. Η Μόλντε με σερί 3-0 ξέφυγε με 7-4 (16'), με 14-8 στο 27', με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 15-9.

Στους ίδιους ρυθμούς κινήθηκε το 2ο ημίχρονο, η Μόλντε ξέφυγε με 21-12 (41'), ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 23-17 (50') και σε 25-20 (54'), με τη νορβηγική ομάδα να φθάνει με άνεση στο τελικό 29-21.

Τα πεντάλεπτα: 0-2, 2-3, 4-6, 6-9, 8-12, 9-15 (ημ.), 11-17, 12-19, 13-21, 17-23, 20-25, 21-29.



ΠΑΟΚ (Δημήτρης Πελεκίδης): Τσικνάκη (7/29, 29%), Κερλίδη, Μεντεσίδου, Γκάτζιου, Μούρνου, Σεβδίλη 2, Ντε Σόουζα Μενέζες, Ανδρίτσου 5, Τσάκαλου 1, Τροχίδου 2, Γκρμάβτσεβιτς 1, Πρέμοβιτς 6, Σελεμίδου 1, Μπουράτο, Μιλόγιεβιτς 3, Μέντες ντε Αλμέιδα 0/7, 0%).

Μόλντε (Ράιμοντα Χάμαρ): Σκόγκστραντ (16/33, 48,8%), Νίπαν 3, Καμπούρτζε 7, Πέτερσον 2, Σ. Ομπαϊλντί, Λόβγκρεν (1/5, 20%), Έρικσον 2, Τβέιτεν 3, Ντάλεν 2, Α. Ομπαϊλντί 4, Λόσεθ 3, Ρόνε 1, Σίμονσεν 2.

Δίλεπτα: 0-4. Πέναλτι 6/8-1/1