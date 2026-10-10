ΠΑΟΚ - Μόλντε 21-29: Νέα ήττα κι αποκλεισμός από τη EHF European League
Η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να περάσει το εμπόδιο της Μόλντε στον 2ο προκριματικό γύρο στη EHF European League, αποδείθχηκε στόχος ανυπέρβλητος. Η νορβηγική ομάδα «χτυπώντας» με το γρήγορο παιχνίδι της, νίκησε τον «Δικέφαλο» στην Κοζάνη με 29-21 και σε συνδυασμό με την επικράτηση και στην έδρας της (27-24), είναι αυτή που συνεχίζει στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.
Ο ΠΑΟΚ βρήκε το πρώτο του γκολ με την Ανδρίτσου στο 6ο λεπτό, μειώνοντας σε 2-1, όμως συνέχεια κυνηγούσε τη νορβηγική ομάδα, που έψαχνε σε κάθε ευκαιρία το γκολ από τον αιφνιδιασμό και σε πολλές περιπτώσεις το πέτυχαν. Η Μόλντε με σερί 3-0 ξέφυγε με 7-4 (16'), με 14-8 στο 27', με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 15-9.
Στους ίδιους ρυθμούς κινήθηκε το 2ο ημίχρονο, η Μόλντε ξέφυγε με 21-12 (41'), ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 23-17 (50') και σε 25-20 (54'), με τη νορβηγική ομάδα να φθάνει με άνεση στο τελικό 29-21.
Τα πεντάλεπτα: 0-2, 2-3, 4-6, 6-9, 8-12, 9-15 (ημ.), 11-17, 12-19, 13-21, 17-23, 20-25, 21-29.
ΠΑΟΚ (Δημήτρης Πελεκίδης): Τσικνάκη (7/29, 29%), Κερλίδη, Μεντεσίδου, Γκάτζιου, Μούρνου, Σεβδίλη 2, Ντε Σόουζα Μενέζες, Ανδρίτσου 5, Τσάκαλου 1, Τροχίδου 2, Γκρμάβτσεβιτς 1, Πρέμοβιτς 6, Σελεμίδου 1, Μπουράτο, Μιλόγιεβιτς 3, Μέντες ντε Αλμέιδα 0/7, 0%).
Μόλντε (Ράιμοντα Χάμαρ): Σκόγκστραντ (16/33, 48,8%), Νίπαν 3, Καμπούρτζε 7, Πέτερσον 2, Σ. Ομπαϊλντί, Λόβγκρεν (1/5, 20%), Έρικσον 2, Τβέιτεν 3, Ντάλεν 2, Α. Ομπαϊλντί 4, Λόσεθ 3, Ρόνε 1, Σίμονσεν 2.
Δίλεπτα: 0-4. Πέναλτι 6/8-1/1
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