Η Δράμα ξεπέρασε και το εμπόδιο του Άρη Νίκαιας με 24-21 και φιγουράρει μόνη στην 3η θέση της Handball Premier, επιστροφή στις επιτυχίες για τον ΠΑΟΚ.

Η Δράμα συνεχίζει την πολύ καλή παρουσία της στο ξεκίνημα της Handball Premier, νικώντας τον Άρη Νίκαιας με 24-21 στο «Δ. Κραχτίδης» έφθασε στις τρεις νίκες σε πέντε αγώνες κι έμεινε μόνη της στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Ο Ιωνικός ΝΦ περνώντας νικηφόρα από την έδρα του ΓΑΣ Κιλκίς με 29-24 και ο Διομήδης Άργους, που νίκησε τον Δούκα με 39-32 στη Νέα Κίο, πέρασαν στην 4η θέση.

Νίκη ανάσα για τον ΠΑΟΚ, η 2η στο πρωτάθλημα, με τον «Δικέφαλο» να επικρατεί επί του Ζαφειράκη Νάουσας με 29-13 και να επιστρέφει στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από τον Δούκα.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα (5η αγωνιστική)

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Κιλκίς-Ιωνικός ΝΦ 24-29

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 4-4, 6-6, 9-10, 10-11, 12-14 (ημχ), 15-16, 18-20, 20-22, 22-24, 24-26, 24-29

ΚΙΛΚΙΣ (Γεωργιάδης): Κέφαλος, Αρίμπ 6, Αλεξανδρίδης 9, Σάντι 2, Μπουτκάρης 6, Δάιος, Βλαχόπουλος, Χανιώτης, Χαριζόπουλος 2, Σκαρπάρης, Μαντάς, Ντανουλέτ, Παπαγιάννης 1, Μεζάζα, Προβατάς

ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 2, Λαδάκης 1, Αϊβαλιώτης 9, Ραράκος, Κανέλλος 1, Συγγάρης 1, Ηλιόπουλος 6, Αθανασιάδης, Βασιλείου, Αναστασάκης, Ρούσος 3, Μπιλέρης, Αραπακόπουλος 2, Λιόλιος 4, Κολλύρης, Ζάρδας.

Διαιτητές: Νάσκος- Χαρίτσος, Παρατηρητής: Παρτεμιάν, Δίλεπτα: 2-5, Πέναλτι: 4/6-3/4

ΠΑΟΚ-Ζαφειράκης Νάουσας 29-13

Τα πεντάλεπτα: 1-0, 3-1, 5-2, 9-3, 14-5, 15-5 (ημχ), 16-6, 19-7, 22-8, 24-10, 27-10, 29-13

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Ναϊμ 3, Τσάκαλος 2, Ελευθεριάδης 2, Γιασίν 2, Ομάρ 1, Τζωρτζίνης 1, Τεμελκόφσκι 1, Φεράς 1, Αχμέντ, Μπάτζιος 2, Κερλίδης 3, Κυριακίδης 2, Άρσιτς, Σίμοβιτς, Μπόσνιακ 1, Σίνα 8.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Γιασίν 1, Τζάτσκας, Τσαγκέρας, Τσιγαρίδας 1, Δούμος, Μπουμπουλέντρας, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 6, Μπόλας 1, Αποστολίδης 1, Σιγγιρίδης 1, Φύτακας, Βαφείδης, Τσάτσας.

Διαιτητές: Γκόγκας- Σαχίνογλου, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα: 1-2, Πέναλτι: 0/0-2/3

Δράμα-Άρης Νικαίας 24-21

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 1-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 (ημχ), 12-10, 15-13, 17-13, 20-15, 22-18, 24-21

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Μεσσίνης, Χαϊτίδης 2, Μποσκουψίου, Λατσάκου 1, Χόρβατ 5, Σαράφης 4, Αθανασιάδης, Μανωλούδης 1, Ταπάντζης 5, Κόρσακ 1, Παπαδόπουλος 5, Κουτουλογένης, Ιωαννίδης, Λαζαρίδης, Χρηστίδης.

ΑΡΗΣ (Αρβανίτης): Ανδριώτης, Αλωπούδης, Πολυζωγόπουλος, Δούγιας 1, Βλάχος 2, Καραγιάννης 2, Μελετάκος 5, Ρεπούλιας, Τσολάκης, Σφακιωτάκης 1, Μπάγιος 1, Ασβεστάς 4, Ελοζούα 4, Βερτζώνης, Τόμσον, Τσαμούρης 1.

Διαιτητές: Τζαφερόπουλος- Πατιός, Παρατηρητής: Μπέτμαν, Κόκκινη: 33:57 Χόρβατ (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα: 4-5, Πέναλτι: 4/7-1/2

Διομήδης Άργους-ΑΣΕ Δούκα 39-32

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 6-4, 10-6, 11-9, 14-12, 19-13 (ημχ), 21-16, 24-20, 29-22, 35-25, 38-29, 39-32

ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Αμπντέλ 5, Ρουσσόπουλος, Μπαρόσο 1, Μαρίνος 1, Μπάρος, Γιαννόπουλος, Πεισότο 3, Ασβεστάς 3, Χατζηκωνσταντίνου, Ντος Σάντος 1, Περίν 11, Καμπάτσε, Χατζίδης, Μπουνάμπ 11, Βούλγαρης 3.

ΔΟΥΚΑΣ (Τσαβδαρίδης): Σάββας 1, Ζιώγας 1, Ταουσάνης 3, Τζηράς 3, Μπονέλης 2, Μ. Κολεζάκης 2, Βλαχάκης 2, Μπραουδάκης, Τσιούμας 1, Στάθης 11, Βαρδαξόπουλος 2, Γιάντσης, Βασιλείου 2, Ζεντί, Μπαλάσκας 2, Στεφανίτσης.

Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Κόκκινη: 51:37 Ταουσάνης (τρία δίλεπτα),Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 6/6-2/3

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

17:00 «Στέφανος Καραλής», Αθηναϊκός-ΧΑΝΘ

18:00 Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης, Ολυμπιακός-ΑΕΚ

Βαθμολογία (5η αγωνιστική)