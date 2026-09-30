Handball Premier: Νίκες οι Δράμα, Ζαφειράκης και Ιωνικός στη 3η αγωνιστική
Με τρία παιχνίδια συνεχίστηκε την Τετάρτη (30/9) η 3η αγωνιστική της Handball Premier, με τη Δράμα, τον Ιωνικό ΝΦ και τον Ζαφειράκη Νάουσας να προσθέτουν άλλους δύο βαθμούς στο σακούλι.
Η Δράμα νίκησε τον Δούκα 30-25, ο Ιωνικός Ν.Φ. επικράτησε εκτός έδρας του Αθηναϊκού με 26-20 και ο Ζαφειράκης πήρε τη νίκη με 29-28 στη μάχη με τον Άρη Νικαίας στη Νάουσα, στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής αγωνιστικής της Handball Premier.
H Δράμα επικράτησε του Δούκα στο «Δημήτρης Κραχτίδης», με όπλο την άμυνά της κράτησε σε χαμηλό σκορ τον Δούκα στο πρώτο 30λεπτο και βρέθηκε στο ημίχρονο μπροστά με 13-6. Στο δεύτερο μέρος, ο Δούκας προσπάθησε να ανακάμψει και μείωσε έως και σε 27-24 (56ο λεπτό), αλλά δεν ήταν αρκετό, με τη Δράμα να νικά εν τέλει με 30-25.
Νικηφόρο πέρασμα για τον Ιωνικό από το «Στέφανος Καραλής» του Βύρωνα σε έναν δυνατό αγώνα απέναντι στον Αθηναϊκό με 26-20 , στον δεύτερο αγώνα του για τη Handball Premier. Ο αγώνας ήταν εξ αρχής αμφίρροπος, αφού το επίπεδο των δύο ομάδων είναι σχεδόν ισάξιο, με το σκορ στην ανάπαυλα στο 11-11. Στο δεύτερο μισό, ο Ιωνικός πάτησε γκάζι και με τις σωστές αποφάσεις στην επίθεση πήρε την εκτός έδρας νίκη με το τελικό 26-20.
Σε έναν αγώνα-θρίλερ, ο Ζαφειράκης πήρε τη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα, νικώντας στο «ΔΑΚ Νάουσας» τον Άρη Νικαίας. O Zαφειράκης μπήκε από την αρχή σε ρόλο οδηγού και προηγήθηκε στο πρώτο μισό με 16-12. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ιωνικός πάλεψε για να κάνει την ανατροπή, φτάνοντας τον αγώνα στην ισοπαλία (28-28), 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, όμως Φώτης Μισαηλίδης έδωσε τη νίκη στον Ζαφειράκη με γκολ στην εκπνοή του αγώνα, σημειώνοντας το τελικό 29-28.
Πρόγραμμα-Αποτελέσματα (3η αγωνιστική)
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου
- Δράμα-ΑΣΕ Δούκα 30-25
- Αθηναϊκός-Ιωνικός ΝΦ 20-26
- Ζαφειράκης Νάουσας-Αρης Νίκαιας 29-28
Πέμπτη 1η Οκτωβρίου
- 15:00 «Σπίτι του χάντμπολ», ΠΑΟΚ- ΧΑΝΘ
- 16:00 «Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Κίου», Διομήδης Άργους- ΑΕΚ (ΕΡΤ 2 Σπορ)
Η βαθμολογία (3η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 6
- 2.ΑΕΚ 4
- 3.Ιωνικός ΝΦ 4*
- 4.Δράμα 4
- 5.Ζαφειράκης 4
- 6.Διομήδης Άργους 2
- 7.Άρης Ν. 2
- 8.ΑΣΕ Δούκα 2
- 9.ΓΑΣ Κιλκίς 2
- 10.ΧΑΝΘ 0
- 11.Αθηναϊκός 0
- 12.ΠΑΟΚ 0*
*Με παιχνίδι λιγότερο
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