Στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της Handball Premier, η Δράμα, ο Ιωνικός Ν.Φ. και Ζαφειράκης πήραν σημαντικές νίκες για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Με τρία παιχνίδια συνεχίστηκε την Τετάρτη (30/9) η 3η αγωνιστική της Handball Premier, με τη Δράμα, τον Ιωνικό ΝΦ και τον Ζαφειράκη Νάουσας να προσθέτουν άλλους δύο βαθμούς στο σακούλι.

Η Δράμα νίκησε τον Δούκα 30-25, ο Ιωνικός Ν.Φ. επικράτησε εκτός έδρας του Αθηναϊκού με 26-20 και ο Ζαφειράκης πήρε τη νίκη με 29-28 στη μάχη με τον Άρη Νικαίας στη Νάουσα, στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής αγωνιστικής της Handball Premier.

H Δράμα επικράτησε του Δούκα στο «Δημήτρης Κραχτίδης», με όπλο την άμυνά της κράτησε σε χαμηλό σκορ τον Δούκα στο πρώτο 30λεπτο και βρέθηκε στο ημίχρονο μπροστά με 13-6. Στο δεύτερο μέρος, ο Δούκας προσπάθησε να ανακάμψει και μείωσε έως και σε 27-24 (56ο λεπτό), αλλά δεν ήταν αρκετό, με τη Δράμα να νικά εν τέλει με 30-25.

Νικηφόρο πέρασμα για τον Ιωνικό από το «Στέφανος Καραλής» του Βύρωνα σε έναν δυνατό αγώνα απέναντι στον Αθηναϊκό με 26-20 , στον δεύτερο αγώνα του για τη Handball Premier. Ο αγώνας ήταν εξ αρχής αμφίρροπος, αφού το επίπεδο των δύο ομάδων είναι σχεδόν ισάξιο, με το σκορ στην ανάπαυλα στο 11-11. Στο δεύτερο μισό, ο Ιωνικός πάτησε γκάζι και με τις σωστές αποφάσεις στην επίθεση πήρε την εκτός έδρας νίκη με το τελικό 26-20.

Σε έναν αγώνα-θρίλερ, ο Ζαφειράκης πήρε τη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα, νικώντας στο «ΔΑΚ Νάουσας» τον Άρη Νικαίας. O Zαφειράκης μπήκε από την αρχή σε ρόλο οδηγού και προηγήθηκε στο πρώτο μισό με 16-12. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ιωνικός πάλεψε για να κάνει την ανατροπή, φτάνοντας τον αγώνα στην ισοπαλία (28-28), 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, όμως Φώτης Μισαηλίδης έδωσε τη νίκη στον Ζαφειράκη με γκολ στην εκπνοή του αγώνα, σημειώνοντας το τελικό 29-28.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα (3η αγωνιστική)

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Δράμα-ΑΣΕ Δούκα 30-25

Αθηναϊκός-Ιωνικός ΝΦ 20-26

Ζαφειράκης Νάουσας-Αρης Νίκαιας 29-28

Πέμπτη 1η Οκτωβρίου

15:00 «Σπίτι του χάντμπολ», ΠΑΟΚ- ΧΑΝΘ

16:00 «Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Κίου», Διομήδης Άργους- ΑΕΚ (ΕΡΤ 2 Σπορ)

Η βαθμολογία (3η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 6

2.ΑΕΚ 4

3.Ιωνικός ΝΦ 4*

4.Δράμα 4

5.Ζαφειράκης 4

6.Διομήδης Άργους 2

7.Άρης Ν. 2

8.ΑΣΕ Δούκα 2

9.ΓΑΣ Κιλκίς 2

10.ΧΑΝΘ 0

11.Αθηναϊκός 0

12.ΠΑΟΚ 0*

*Με παιχνίδι λιγότερο

