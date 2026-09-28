ΑΕΚ: «Αποπληρώθηκε το οφειλόμενο ποσό, να επιστραφούν οι δύο βαθμοί στην ομάδα χάντμπολ»

Η ΑΕΚ ενημέρωσε ότι προχώρησε σε αποπληρωμή του ποσό της οφειλής που εκκρεμούσε προς την ΟΧΕ κι αναμένει την επιστροφή των δύο βαθμών στην ομάδα χάντμπολ ανδρών.

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι ο αποπληρώθηκε τη Δευτέρα (28/9) το οφειλόμενο ποσό προς την ΟΧΕ, που αντιστοιχούσε σε πρόστιμα της περσινής περιόδου και το οποίο πριν από μερικές μέρες έφερε την αφαίρεση δύο βαθμών της ομάδας χάντμπολ ανδρών από το τρέχων πρωτάθλημα της Handball Premier.

Παράλληλα, η ΑΕΚ αναμένει από την ΟΧΕ την «άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό και την επίσημη ανακοίνωση της ΟΧΕ για την επαναφορά των δύο (2) βαθμών στην ομάδα ανδρών του Σωματείου μας».

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, σε συνέχεια της από 25.09.2026 βιαστικής επιστολής της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) σχετικά με την επιβολή ποινής αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από την ομάδα ανδρών του Σωματείου μας στο πρωτάθλημα Handball Premier, ολοκληρώθηκε σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2026, εντός του προγραμματισμένου και προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου και όπως είχαμε επισημάνει εξ αρχής, η πλήρης εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Αγώνων της ΟΧΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας διατηρεί το δικαίωμα επαναφοράς των βαθμών σε περίπτωση τήρησης των όρων καταβολής, με βάση τη συμφωνία μεταξύ ΟΧΕ και σωματείων.

Κατόπιν της πλήρους και εμπρόθεσμης εξόφλησης, η ΑΕΚ αναμένει την άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό και την επίσημη ανακοίνωση της ΟΧΕ για την επαναφορά των δύο (2) βαθμών στην ομάδα ανδρών του Σωματείου μας».