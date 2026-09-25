Το Δ.Σ. της ΟΧΕ επέβαλε αφαίρεση δύο βαθμών από την ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ για καθυστέρηση αποπληρωμής δόσεων από πρόστιμα της περσινής περιόδου, η αντίδραση της Ερασιτεχνικής.

Η ΟΧΕ με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου προχώρησε σε αφαίρεση δύο βαθμών από την ομάδα χάντμπολ ανδρών της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα της Handball Premier.

Ο λόγος της απόφασης αφορά την καθυστερημένη καταβολή των δόσεων από τα πρόστιμα που επιβληθεί στην ΑΕΚ από την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Από την ομοσπονδία ξεκαθαρίζεται πως από το «Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα επαναφοράς των βαθμών σε περίπτωση τήρησης των όρων καταβολής με βάση τη συμφωνία μεταξύ ΟΧΕ και σωματείων».

Η ανακοίνωση της ΟΧΕ

«Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος στη χθεσινή του συνεδρίαση σε εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (26/3/2025) και συγκεκριμένα στο άρθρο 6- παράγραφος 6 του κανονισμού αγώνων, αποφάσισε την αφαίρεση δύο (2) βαθμών από το σωματείο της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα της Handball Premier.

Συγκεκριμένα: "…Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, μπορεί να προβαίνει σε συμφωνία με τα σωματεία για την καταβολή εκ μέρους τους του οφειλόμενου προστίμου (που έχει επιβληθεί από το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο και έχει καταστεί τελεσίδικο) σε δόσεις.

Ειδικά για τα σωματεία που δεν θα καταβάλλουν τις δόσεις, θα αφαιρούνται από τη βαθμολογία τους με απόφαση του Δ.Σ. δύο (2) έως δέκα (10) βαθμοί από το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν.

Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα επαναφοράς των βαθμών σε περίπτωση τήρησης των όρων καταβολής με βάση τη συμφωνία μεταξύ ΟΧΕ και σωματείων».

AEK: «Η αποπληρωμή θα καταβληθεί εντός του Σεπτεμβρίου»

Η ΑΕΚ με μακροσκελή ανακοίνωσή της, τονίζει πως η απόφαση που ελήφθη από το Δ.Σ. της ΟΧΕ στις 24.9.2026, πάσχει τόσο ως προς τη νομική, όσο και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα».

Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται πως «η αποπληρωμή του οφειλόμενου μέρους της ανωτέρω δόσεως, αυτή θα καταβληθεί εντός του συμφωνηθέντος χρόνου, ήτοι εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2026 (ο οποίος ακόμη δεν έχει εκπνεύσει)».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της, ότι σε σχέση με το ζήτημα της ανακοίνωσης της ΟΧΕ, έχει αποσταλεί ήδη στην Ομοσπονδία, η ακόλουθη επιστολή:

Σε απάντηση της από 25.9.2026 επιστολής σας, διά της οποίας μας γνωστοποιήσατε ότι το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σας κατά τη συνεδρίασή του της 24.9.2026 αποφάσισε να επιβάλει ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών στην ομάδα ανδρών του σωματείου μας στο πρωτάθλημα Handball Premier της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Η επιστολή σας αποτελεί ένα έγγραφο, στερούμενο εκτελεστότητας και ουδεμία συνέπεια δύναται να επιφέρει.

2. Οιαδήποτε εκτελεστή απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να φέρει τον τίτλο αυτής και να περιέχει τα στοιχεία που απαιτεί ο Νόμος και ο Κανονισμός και να έχει ληφθεί κατόπιν νομίμου πρόσκλησης και διαδικασίας και να εδράζεται σε διατάξεις που έχουν γνωστοποιηθεί σε πειθαρχικώς ελεγχόμενο μέρος.

3. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση που ελήφθη από το Δ.Σ. της ΟΧΕ στις 24.9.2026 (κατά δήλωση των υπογραφόντων την επιστολή), πάσχει τόσο ως προς τη νομική, όσο και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

4. Για τη σωρεία των νομικών πλημμελειών (παραβίαση Νόμου και θεμελιώδους αρχής του δικαίου, καθώς και διατάξεων του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΟΧΕ) στις οποίες υποπέσατε και του ουσία αβάσιμου όσων αναφέρονται στην από 25.9.2026 επιστολή σας, επιφυλασσόμεθα για την άσκηση των δικαιωμάτων μας, ανεξαρτήτως της εξοφλήσεως του μέρους της δόσεως που οφείλεται.

5. Σε σχέση με την αποπληρωμή του οφειλόμενου μέρους της ανωτέρω δόσεως, αυτή θα καταβληθεί εντός του συμφωνηθέντος χρόνου, ήτοι εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2026 (ο οποίος ακόμη δεν έχει εκπνεύσει).

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείσθε να απόσχετε από κάθε ενέργεια γνωστοποίησης και εν γένει δημοσιοποίησης της επιστολής σας και της παρανόμως ληφθείσας απόφασης της φερόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΧΕ της 24.9.2026, να επιδείξετε την οφειλόμενη καλή πίστη και να ανακαλέσετε την ως άνω υπό ημερομηνία 25.9.2026 επιστολή σας.

