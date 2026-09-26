Ο Ολυμπιακός επικράτησε επί του Άρη στη Νίκαια, ενώ Κιλκίς και Δούκας πήραν τα ματς-θρίλερ για την 2η αγωνιστική της Handball Premier. Νίκες και για Ιωνικό και Δράμα.

Δεύτερη σερί νική στη Handball Premier και την 2η αγωνιστική της για τον Ολυμπιακό, σπουδαίες νίκες για Κιλκίς, Δράμα, Ιωνικό και Δούκα, που πήραν τις πρώτες τους νίκες στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος και στη Νίκαια και συνεχίζει το νικηφόρο ξεκίνημα στη σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν εύκολα με 39-21 του Άρη Νίκαιας στο «Γιώργος Χαλκίδης», όντας υπερηχητικοί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Άρης, ενώ ήταν αξιόμαχος ανά διαστήματα στην αναμέτρηση δεν μπόρεσε να ακολουθήσει στους ρυθμούς του Ολυμπιακού, του οποίου κορυφαίος ήταν ο Ματίγια Νίκολιτς με επτά γκολ.

Ο Ιωνικός, χάρη στον Μιχάλη Ρούσσο, που πέτυχε 10 γκολ, πήρε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν με 29-20. Πολύ καλή εμφάνιση για τον Ιωνικό στη πρεμιέρα του στη Handball Premier, αφού αναβλήθηκε ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Διομήδης από την άλλη, δεν ήταν το ίδιο καλός όσο και στη πρεμιέρα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Αν και έμεινε ζωντανός μέχρι το ημίχρονο, στη συνέχεια, φάνηκε να «μένει» από δυνάμεις, βλέποντας τη διαφορά να αυξάνεται σταδιακά μέχρι το τέλος του αγώνα. Από το σύλλογο του Άργους ξεχώρισε ο Χανί Μουνάμπ με οκτώ γκολ.

Πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη για τη Δράμα στο «Μίμης Τσικίνας» επί της ΧΑΝΘ με 37-29. Με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Ταπάντζη, με οκτώ γκολ, πήρε ευκολότερα από όσο φανταζόταν το «διπλό». Η ΧΑΝΘ δεν έχει ξεκινήσει καλά τη χρονιά, μετά τη δεύτερη ήττα σε ισάριθμους αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Δούκας, με κορυφαίους τους Φώτη Τσιούμα και Μιχάλη Στάθη, που σημείωσαν εννέα γκολ έκαστως, κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη απέναντι στον Ζαφειράκη Νάουσας με 34-31. Μετά τις πολλές εναλλαγές στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, ο Δούκας ισορρόπησε στο δεύτερο ημίχρονο σε άμυνα και επίθεση και πήρε τη νίκη με μόλις τρία γκολ διαφορά. Για τον Ζαφειράκη κορυφαίος ήταν ο Χρήστος Τσιγαρίδας με οκτώ γκολ, με την ομάδα του να παλεύει μέχρι το τέλος να διεκδικήσει το ματς, αλλά στο τέλος λύγισε.

Το Κιλκίς πήρε την πολυπόθητη νίκη απέναντι στον Αθηναϊκό με 32-28, με τις δύο ομάδες να μάχονται μέχρι τα τελευταία λεπτά και το σκορ στο 27-26. Στο κομβικό αυτό σημείο, οι σωστές αποφάσεις των παικτών του Κιλκίς σε άμυνα και επίθεση και έκαναν τη διαφορά για να πάρει η ομάδα τη πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Η νίκη ήρθε δια χειρός του Πανταλέων Αλεξανδρίδη, ο οποίος σημείωσε 12 γκολ, σε μία εξαιρετική εμφάνιση.

Αποτελέσματα-Βαθμολογία

Ιωνικός Ν.Φ. - Διομήδης Άργους 29-20

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 5-6, 9-7, 12-8, 14-9, 15-12 (ημχ), 16-13, 18-14, 20-16, 22-18, 25-20, 29-20

Ιωνικός Ν.Φ. (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 3, Αϊβαλιώτης 4, Ράρακος 2, Κανέλλος 2, Κοτζιάς, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 1, Αθανασιάδης, Βασιλείου 4, Αναστασάκης, Ρούσσος 10, Μπιλέρης 1, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 2, Κολλύρης, Ζάρδας

Διομήδης (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Στεργίου, Ρουσσόπουλος, Μπαρόσο, Μπάρος 1, Γιαννόπουλος, Πεισότο 2, Ασβεστάς 1, Χατζηκωνσταντίνου, Ντος Σάντος 2, Περίν 2, Κααμπάσε, Χατζίδης, Μπουνάμπ 8, Ορφανός 2,

Βούλγαρης 2.

Κόκκινη: 47:10 Περίν (τρία δίλεπτα), Δίλεπτα: 3-8, Πέναλτι: 6/6-0/0

ΧΑΝΘ - Δράμα 29-37

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 4-7, 5-10, 8-13, 12-17, 15-20 (ημχ), 18-22, 19-25, 22-28, 24-30, 26-33, 29-37

ΧΑΝΘ (Τούτσης): Μπλατσιώτης, Κυριακίδης 5, Μαμούρης, Κωνσταντινίδης, Τσαγγαλής 1, Σιώκας 4, Σαρηγιαννίδης, Καρούσης, Σιαράβας, Σαλτιέλ 5, Ζακί 2, Σκούφας 5, Οκανταρίδης, Δούκας 3, Αγαθόνικος Αλ. 1, Αγαθόνικος Π. 4.

Δράμα (Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Μεσσίνης 4, Λογοθέτης 1, Χαϊτίδης 3, Μποσκοψίου, Χόρβατ 6, Σαράφης 2, Αθανασιάδης 5, Μπουλούκης, Ταπάντζης 8, Κόρσακ, Α. Παπαδόπουλος 6, Βασλής, Κουτουλογένης, Λαζαρίδης 1, Χρηστίδης 1.

Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 3/4-5/7

Άρης Νίκαιας - Ολυμπιακός 21-39

Τα πεντάλεπτα: 0-3, 3-6, 5-8, 5-11, 6-14, 8-17 (ημχ.) 11-21, 13-24, 16-26, 18-31, 20-35, 21-39

Άρης Νίκαιας (Αρβανίτης): Ανδριώτης, Αλωπούδης, Πολυζωγόπουλος 1, Δούγιας 1, Βλάχος 1, Καραγιάννης 1, Μελετάκος 1, Ρεπούλιας 1, Τσολάκης, Σφακιωτάκης, Ασβεστάς 5, Ελοζιέουα 6, Ρουζινός 1, Βερτζώνης 1, Τόμσον, Τσαμούρης

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Σκαραμέλι 4, Παναγιώτου 3, Παπαβασίλης 2, Βίντα 1, Τζίμπουλας, Παπάζογλου 4, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 3, Κανδύλας, Τάρεκ 2, Νίκολιτς 7, Πασσιάς 2, Παγιάτης 3, Σμιτ 3, Σαλάχ 5, Χενταουί.

Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 1/1-4/5.

Δούκας - Ζαφειράκης Νάουσας 34-31

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 6-7, 8-7, 11-10, 13-12, 16-15 (ημχ.), 18-15, 20-17, 23-20, 27-24, 30-27, 34-31.

Δούκας (Τσαβδαρίδης): Σάββας, Ζιώγας, Ταουσάνης 4, Τζηράς 6, Μπονέλης, Κολεζάκης Θ., Κολεζάκης Μ., Βλαχάκης 1, Μπραουδάκης, Τσιούμας 9, Στάθης 9, Γιάντσης, Βασιλείου, Ζεντί, Μπαλάσκας 2, Στεφανίτσης 3.

Ζαφειράκης Νάουσας (Δεληγιάννης): Γιουσέφ 2, Τσιγαρίδας 8, Θεοδωροπουλος 5, Μπουμπουλέντρας, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 4, Μπόλας 4, Αποστολίδης 1, Συγγιρίδης 5, Μπιτέρνας, Βαφείδης 2.

Δίλεπτα: 9-4, Πέναλτι: 4/6-6/8

Κιλκίς - Αθηναϊκός 32-28

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-5, 8-8, 13-11, 14-14, 16-17 (ημχ), 19-19, 22-20, 24-23, 27-26, 29-26, 32-28

Κιλκίς (Γεωργιάδης): Κέφαλος 1, Αρίμπ 3, Αλεξανδρίδης 12, Σάντι 5, Μπουτκάρης 5, Δάϊος, Βλαχόπουλος, Χαριζόπουλος, Χανιώτης, Σκαρπάρης, Μαντάς 2, Ντανουλέτ, Παπαγιάννης 4, Μεζάζα, Παντικίδης, Προβατάς

Αθηναϊκός (Σαμαράς): Παντελάκης, Ξυπνητός, Κραουνάκης, Παπαδόπουλος 1, Γερουλάνος 12, Αντωνιάδης, Χαλκίδης, Φερέιρα 1, Ζαρίκος 3, Γίγκα, Μακρόγλου 2, Σότο-Γκονζάλες, Τεξέιρα 3, Νικολίνταης, Λόλας 4.



Κόκκινη: 48:15 Τεχέιρα, 58:52 Φερέιρα, Δίλεπτα: 5-10, Πέναλτι: 10/11-2/3

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 26/9/2026

Ιωνικός Ν.Φ. - Διομήδης Άργους 29-20

ΧΑΝΘ - Δράμα 29-37

Άρης Νικαίας - Ολυμπιακός 21-39

ΑΣΕ Δούκα - Ζαφειράκης Nάουσας 34-31

ΓΑΣ Κιλκίς - Αθηναϊκός 32-28

Δευτέρα 28/9/2026

19:00 «Γ. Κασιμάτης», ΑΕΚ - ΠΑΟΚ



H βαθμολογία (2η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 4

2.Διομήδης Άργους 2

3.ΑΕΚ 2*

4.Ζαφειράκης Νάουσας 2

5.Άρης Νικαίας 2

6.Ιωνικός 2*

7.ΑΣΕ Δούκας 2

8.ΓΑΣ Κιλκίς 2

9.Δράμα 1986 2

10.ΧΑΝΘ 0

11.Αθηναϊκός 0

12.ΠΑΟΚ 0**

* Με παιχνίδι λιγότερο

** Δύο παιχνίδια λιγότερα

