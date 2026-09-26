Με πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό τους, οι Αντρέα Τρινκιέρι και Ζέλικο Ομπράντοβιτς, χαιρετήθηκαν πριν από το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Το ενδιαφέρον έχει στραφεί στο «Ανδρέας Παπανδρέου», εκεί όπου Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, μάχονται στον δεύτερο ημιτελικό του Σούπερ Καπ, με στόχο την πρόκριση στον τελικό.

Πριν από το τζάμπολ, οι δύο προπονητές, Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Αντρέα Τρινκιέρι, χαιρετήθηκαν και τα είπαν για λίγο σε πολύ καλό κλίμα, με τους δυο τους να είναι χαμογελαστοί.

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