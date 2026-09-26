Η θερμή αγκαλιά του Νικ Καλάθη με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεχώρισε λίγο πριν το τζάμπολ του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup με τον νικητή να συναντά τον Ολυμπιακό στον τελικό της Κυριακής (27/09, 20:00).

Πολλά ήταν τα reunion πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει όλα τα βλέμματα πάνω του. Φυσικά, ο Νικ Καλάθης που έχει συνεργαστεί με τον κορυφαίο τεχνικό στο τριφύλλι πήγε από μόνος του στον «πράσινο» πάγκο για να τον χαιρετήσει.