Η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη και επικράτησε της Δράμας με 34-27 στο «Δημήτρης Κραχτίδης» για την 1η αγωνιστική της Handball Premier.

Η ΑΕΚ με σκορ 34-27 κυριάρχησε στο «Δημήτρης Κραχτίδης» και νίκησε την αξιόμαχη Δράμα, για την 1η αγωνιστική της Handball Premier.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η «ένωση» μπήκε μπροστά στο σκορ δείχνοντας την υπεροχή της. Η Δράμα, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, προσπαθούσε να ασκήσει πίεση στην ΑΕΚ και πλησίαζε στο σκορ, ώστε να πάρει το προβάδισμα, ακόμη και τη νίκη. Η ΑΕΚ όμως δεν λύγισε, εκμεταλλεύτηκε σωστά τα λάθη της αντιπάλου της και διατήρησε μέχρι τέλους το σκορ υπέρ της. Μάλιστα η ομάδα της Δράμας αποπειράθηκε να κάνει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης μεγάλη αντεπίθεση για να ανατρέψει το εις βάρος της αποτέλεσμα, όμως ξέμεινε από δυνάμεις και υπέκυψε εν τέλει από τους «κιτρινόμαυρους».

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 2-7, 4-7, 8-10, 11-14, 13-17 (ημχ.), 16-20, 18-23, 20-27, 25-28, 26-30, 27-34

ΔΡΑΜΑ (Α. Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Μεσσίνης, Λογοθέτης 1, Χαϊτίδης 11, Μποσκοψίου, Σαράφης 4, Μανωλούδης 2, Μπουλούκης, Ταπαντζής 3, Παπαδόπουλος ο., Κόρσακ, Παπαδόπουλος Α. 3, Βασλής, Κουτουλογένης 3, Λαζαρίδης, Χρηστίδης.

ΑΕΚ (Α. Αλβανός): Κοτανίδης, Αραμπατζής 2, Ματσουόκα 8, Μπατής 5, Παπαδιονυσίου3, Μπάρος, Τοριάνι 4, Λινάρες 2, Κουκουλάς 6, Σαφράνκο 1, Χαριτωνίδης, Κόβασιτς 2, Βίστοροπ 1, Ματέους, Σικολά, Ζεναντί.

Διαιτητές: Τζαφερόπουλος-Πατιός. Δίλεπτα: 2-5. Πέναλτι: 1/1-5/5.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (1η αγωνιστική)

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Διομήδης Άργους- ΓΑΣ Κιλκίς 36-29

Ζαφειράκης Νάουσας- ΧΑΝΘ 39-38

Αθηναϊκός- Ολυμπιακός 23-36

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

ΑΣΕ Δούκα- Άρης Νίκαιας 28-29

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου