Με τα βλέμματα νε «πέφτουν» στο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, αναμένονται δυνατές αναμετρήσεις για την 2η αγωνιστική της Handball Premier.

Δυνατές αναμετρήσεις, με έντονο ενδιαφέρον στο ντέμρπι της Δευτέρας μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αναμένονται στη 2η αγωνιστική της Handball Premier.

Ο Ολυμπιακός παίζει δεύτερο σερί εκτός έδρας αγώνα, αυτή τη φορά στην Νίκαια, ο Αθηναϊκός ταξιδεύει στο Κιλκίς, ενώ Ιωνικός και Διομήδης θα δώσουν μεγάλη μάχη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Επιπλέον, στο ντέρμπι που έχει «μαγνητίσει» τα βλέμματα, ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρεμιέρα για το πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΚ, αφού ο αγωνιστικός χώρος του «Σπίτι του χάντμπολ» ακατάλληλος και επικίνδυνος για τους παίκτες και η αναμέτρηση του «δικέφαλου του Βορρά» με τον Ιωνικό αναβλήθηκε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Σάββατο 26/9/2026

16:30 «Ζαχαρίας Αλεξάνδρου», Ιωνικός Ν.Φ. - Διομήδης Άργους

17:00 «Μίμης Τσικίνας», ΧΑΝΘ - Δράμα 1986

18:00 «Γιώργος Χαλκίδης», Άρης Νικαίας - Ολυμπιακός

18:00 «Δαϊς», ΑΣΕ Δούκα - Ζαφειράκης Nάουσας

18:00 «ΔΑΚ Κιλκίς», ΓΑΣ Κιλκίς - Αθηναϊκός

Δευτέρα 28/9/2026

19:00 «Γ. Κασιμάτης», ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

H βαθμολογία

(1η αγωνιστική)

Ολυμπιακός 2 Διομήδης Άργους 2 ΑΕΚ 2 Ζαφειράκης Νάουσας 2 Άρης Νικαίας 2 ΧΑΝΘ 0 ΑΣΕ Δούκας 0 ΓΑΣ Κιλκίς 0 Δράμα 1986 0 Αθηναϊκός 0 ΠΑΟΚ 0* Ιωνικός 0*

Οι ομάδες με αστερίσκο (*) έχουν αγώνα λιγότερο.