Handball Premier: Το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Δυνατές αναμετρήσεις, με έντονο ενδιαφέρον στο ντέμρπι της Δευτέρας μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αναμένονται στη 2η αγωνιστική της Handball Premier.
Ο Ολυμπιακός παίζει δεύτερο σερί εκτός έδρας αγώνα, αυτή τη φορά στην Νίκαια, ο Αθηναϊκός ταξιδεύει στο Κιλκίς, ενώ Ιωνικός και Διομήδης θα δώσουν μεγάλη μάχη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Επιπλέον, στο ντέρμπι που έχει «μαγνητίσει» τα βλέμματα, ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρεμιέρα για το πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΚ, αφού ο αγωνιστικός χώρος του «Σπίτι του χάντμπολ» ακατάλληλος και επικίνδυνος για τους παίκτες και η αναμέτρηση του «δικέφαλου του Βορρά» με τον Ιωνικό αναβλήθηκε.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Σάββατο 26/9/2026
16:30 «Ζαχαρίας Αλεξάνδρου», Ιωνικός Ν.Φ. - Διομήδης Άργους
17:00 «Μίμης Τσικίνας», ΧΑΝΘ - Δράμα 1986
18:00 «Γιώργος Χαλκίδης», Άρης Νικαίας - Ολυμπιακός
18:00 «Δαϊς», ΑΣΕ Δούκα - Ζαφειράκης Nάουσας
18:00 «ΔΑΚ Κιλκίς», ΓΑΣ Κιλκίς - Αθηναϊκός
Δευτέρα 28/9/2026
19:00 «Γ. Κασιμάτης», ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
H βαθμολογία
(1η αγωνιστική)
- Ολυμπιακός 2
- Διομήδης Άργους 2
- ΑΕΚ 2
- Ζαφειράκης Νάουσας 2
- Άρης Νικαίας 2
- ΧΑΝΘ 0
- ΑΣΕ Δούκας 0
- ΓΑΣ Κιλκίς 0
- Δράμα 1986 0
- Αθηναϊκός 0
- ΠΑΟΚ 0*
- Ιωνικός 0*
Οι ομάδες με αστερίσκο (*) έχουν αγώνα λιγότερο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.