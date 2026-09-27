Γερμανία - Ελλάδα: 6.000 Έλληνες οπαδοί, ρίγη συγκίνησης στον Εθνικό ύμνο! (vid+pics)

Γιώργος Σακελλαρίου
Γερμανία - Ελλάδα: 6.000 Έλληνες οπαδοί, ρίγη συγκίνησης στον Εθνικό ύμνο! (vid+pics)

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Η Εθνική έχει στη Γερμανία τη συμπαράσταση 6.000 Ελλήνων οπαδών. Αποστολή στο Άουγκσμπουργκ Γιώργος Σακελλαρίου.

Η Γερμανία έχει τεράστιο όγκο Ελλήνων ομογενών και χιλιάδες έχουν ταξιδέψει από διάφορες πόλεις της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ, προκειμένου να συμπαρασταθούν στους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Στην WWK Arena βρίσκονται κοντά στους 6.000 Έλληνες οπαδούς! Οι 2.000 βρίσκονται οργανωμένα σε μία γωνία του γηπέδου, ενώ πολλοί είναι στο απέναντι πέταλο από αυτό των οργανωμένων Γερμανών και στις κεντρικές θύρες με εκατοντάδες σημαίες.

Στην ανάκρουση του Εθνικού ύμνου πραγματικά τραγουδούσαν χιλιάδες Έλληνες με μία φωνία.

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@Photo credits: eurokinissi
     

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