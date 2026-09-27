Γερμανία - Ελλάδα: 6.000 Έλληνες οπαδοί, ρίγη συγκίνησης στον Εθνικό ύμνο! (vid+pics)
Η Γερμανία έχει τεράστιο όγκο Ελλήνων ομογενών και χιλιάδες έχουν ταξιδέψει από διάφορες πόλεις της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ, προκειμένου να συμπαρασταθούν στους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Στην WWK Arena βρίσκονται κοντά στους 6.000 Έλληνες οπαδούς! Οι 2.000 βρίσκονται οργανωμένα σε μία γωνία του γηπέδου, ενώ πολλοί είναι στο απέναντι πέταλο από αυτό των οργανωμένων Γερμανών και στις κεντρικές θύρες με εκατοντάδες σημαίες.
Στην ανάκρουση του Εθνικού ύμνου πραγματικά τραγουδούσαν χιλιάδες Έλληνες με μία φωνία.
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🇬🇷 6.000 Έλληνες στο Άουγκσμπουργκ, ρίγη συγκίνησης στον εθνικό ύμνο pic.twitter.com/XruGHaNhav— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 27, 2026
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