Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κροάτη, Φίλιπ Βίστοροπ, με σκοπό την ενίσχυση του τμήματος του χάντμπολ ανδρών.

Με στόχο την ενίσχυσή της, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου, από την Κροατία, αριστερού ίντερ, Φίλιπ Βίστοροπ.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την μεταγραφή:

«H AEK βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Φιλίπ Βίστοροπ. Ο 28χρονος (29/04/1998) διεθνής Κροάτης αριστερός ίντερ, ύψους 1.96μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Φιλίπ Βίστοροπ αγωνίστηκε στην Βοσνία με την Zrinjski Mostar (2015-2018), κατακτώντας 1 Κύπελλο, και στην Κροατία με την RK Zagreb (2018-2022), κατακτώντας 3 Πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα. Με την RK Zagreb αγωνίστηκε στο κορυφαίο επίπεδο του EHF Champions League για 4 χρόνια, σκοράροντας περισσότερα από 70 τέρματα. Το 2022 πήρε μεταγραφή για την γερμανική Balingen-Weilstetten, με την οποία κατέκτησε το Πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας Γερμανίας και ανέβηκε στην Bundesliga. Τη σεζόν 2024-25 φόρεσε τη φανέλα της ThSV Eisenach, φτάνοντας στην 11η θέση στο κορυφαίο Πρωτάθλημα της Ευρώπης, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο (2025-26) με την HSG Wetzlar έπαιξε και πάλι στην Bundesliga.

Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Κροατίας, με την οποία αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Το 2019 με την U21, πανηγύρισε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Φιλίπ, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»