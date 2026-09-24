Socca Premier League: Πρεμιέρα στη σεζόν για τις 24 κορυφαίες ομάδες

Πρεμιέρα κάνει για τη σεζόν 2026-2027 το Socca Premier League με νέα δεδομένα και συνολικά 24 ομάδες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν της Socca Premier League ξεκίνησε, με 24 ομάδες από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να ετοιμάζονται, μόλις μία βδομάδα μετά τη στέψη της Magufana ως Κυπελλούχου Ελλάδας στο Socca League Cup.

Η σεζόν 2026-27 κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, με τις δύο πόλεις να συμμετέχουν σε μία ενιαία διοργάνωση και όλες τις ομάδες να διεκδικούν τη θέση τους στον ίδιο βαθμολογικό πίνακα. Οι καλύτερες ομάδες θα παλέψουν για την κατάκτηση του τίτλου και συνολικά οι πρώτες 16 θα καταφέρουν να πάρουν ευρωπαϊκά εισιτήρια για την επόμενη σεζόν. Οι δύο τελευταίες ομάδες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα υποβιβαστούν στην δεύτερη κατηγορία.

Την φετινή χρονιά και λόγω της αναδιάρθρωσης και της αύξησης των ομάδων στην πρώτη κατηγορία Socca έχουμε συνολικά 9 ομάδες που θα τις δούμε για πρώτη φορά στο υψηλότερο επίπεδο. Από την προηγούμενη σεζόν παραμένουν πολλές ομάδες που έχουν αφήσει την δικιά τους ιστορία όλα τα προηγούμενα χρόνια στο μίνι ποδόσφαιρο της χώρας και να δούμε φέτος ποιος θα είναι ο πρωταθλητής της δεύτερης Socca Premier League.

Όπως και όλες οι διοργανώσεις Socca, έτσι και αυτή πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ και οι φίλοι του socca θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλη τη δράση. Κάθε αγώνας θα μεταδίδεται ζωντανά από το επίσημο κανάλι της Socca Greece TV στο YouTube.