Ο αριστερόχειρας δεξιός ίντερ Ντάβιντ Σμιθ για πρώτη φορά θα αγωνιστεί εκτός Γερμανίας, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός ενισχύεται στη γραμμή των ίντερ με τον Γερμανό, Ντάβιντ Σμιθ. Ο διεθνής αριστερόχειρας δεξιός ίντερ ανακοινώθηκε από τους πρωταθλητές και για πρώτη φορά στην καριέρα του θα παίξει εκτός συνόρων της χώρας του.

Ο Σμιντ μετρά σχεδόν 900 γκολ στην Bundesliga, ενώ με την εθνική ομάδα της Γερμανίας έχει αγωνιστεί σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα (2021) και σε δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (2020, 2022).

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ντάβιντ Σμιτ. Ο διεθνής Γερμανός δεξιός ίντερ (19/10/1993, 1,90μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου.

Ο αριστερόχειρας Ντάβιντ Σμιτ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του μακριά από την πατρίδα του, Γερμανία.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Bundesliga, καθώς και από το EHF Champions League, ενώ τα τέσσερα τελευταία χρόνια, αγωνίστηκε στην Γκέπινγκεν. Στην Bundesliga, μετράει σχεδόν 900 τέρματα, ενώ σε όλες τις διοργανώσεις της Γερμανίας πάνω από 1.100.

Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Γερμανίας, με την οποία συμμετείχε στο Mundial 2021 και στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 2020 και 2022.

Η δήλωση του Ντάβιντ Σμιτ: "Πραγματικά, είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνιστώ για τον Ολυμπιακό και που θα ζήσω για πρώτη φορά στο εξωτερικό. Το να έρθω εδώ, με την οικογένειά μου και να ζήσουμε στην Ελλάδα, είναι πραγματικά φανταστικό! Ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος με μεγάλη παράδοση σε όλα τα αθλήματα και τεράστια βάση φιλάθλων. Γνωρίζω τον Ολυμπιακό από το UEFA Champions League στο ποδόσφαιρο και την Euroleague στο μπάσκετ. Ηθελα τουλάχιστον μία φορά στην καριέρα μου να αγωνιστώ σε άλλη χώρα. Πάντα μου άρεσε επίσης η ιδέα να παίξω για έναν σύλλογο με μεγάλη ιστορία και παθιασμένους φιλάθλους. Στόχος μου να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια"».

Προηγούμενες ομάδες:

2012-15 Ράιν-Νέκαρ Λέβεν (Γερμανία)

2015-18 TSG Φρίζενχαϊμ (Γερμανία)

2018-20 TVB 1898 Στουτγάρδη (Γερμανία)

2020-22 Μπέργκισερ HC (Γερμανία)

2022-26 Φρις Αουφ Γκέπινγκεν (Γερμανία)