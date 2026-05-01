O Ολυμπιακός βρέθηκε να νικά με διαφορά οκτώ γκολ στο 2ο ημίχρονο, όμως η ΑΕΚ με αντεπίθεση διαρκείας πέτυχε την ανατροπή, επικράτησε με 33-32 στην Ηλιούπολη και πέτυχε break στην έναρξη των τελικών στη Handball Premier.

Η «διαλυμένη» τον Ιανουάριο ΑΕΚ, όχι απλά είναι εδώ, αλλά με μια απίθανη ανατροπή απέναντι στην έδρα του Ολυμπιακού, επικράτησε με 33-32 και πέτυχε το break με την έναρξη των τελικών στη Handball Premier.

Με γκολ από τον Δημήτρη Παναγιώτου πέντε δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, οι «κιτρινόμαυροι» έφυγαν με μια τεράστιας σημασίας νίκη από την Ηλιούπολη, με το 2ο τελικό ραντεβού να είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (5/5, 19:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) στο γυμναστήριο του Καματερού.

Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε το νευρικό ξεκίνημα των παικτών της ΑΕΚ προηγήθηκε 3-0 στο 4'. Οι φιλοξενούμενοι προοδευτικά άρχισαν να ισορροπούν τον ρυθμό και βρίσκοντας λύσεις από τον Στούμπερ από τη θέση πίβοτ, μείωσαν σε 3-2. βΟ Παπάζογλου έκανε το 5-3 για τον Ολυμπιακό στο 9', όμως η ΑΕΚ με τους Στούμπερ και Πεϊσότο ισοφάρισε 5-5. Οι «κιτρινόμαυροι» με τους Ραντόισιτς και Τουρέ προσπέρασε με 8-7 στο 14', όμως οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν γκάζι, με σερί 5-0 ξέφυγε με 12-8 στο 21'. Με τους Σάββα και Μιχαηλίδη διατήρησαν διαφορές τεσσάρων γκολ (13-9, 14-11), με νέα γκολ από τον Σάββα έφθασαν τη διαφορά στο 16-11 και 17-12, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 17-13.

