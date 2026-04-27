Στον ημιτελικό της Handball Premier ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ το τέρμα των φιλοξενούμενων κατέρρευσε και για λίγο δεν χτύπησε τον πορτιέρε. Δείτε το βίντεο.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αναμετρώνται στο πλαίσιο του τρίτου αγώνα στην ημιτελική φάση της Handball Premier. Ωστόσο ένα σοκαριστικό γεγονός έλαβε χώρα στο κλειστό «Γ. Κασιμάτης», με το τέρμα να πέφτει στον αγωνιστικό χώρο και τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να γλιτώνει από σοβαρό χτύπημα.

Πιο συγκεκριμένα, η μπάλα ήταν στους παίκτες της ΑΕΚ και κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έχασε την ισορροπία του και πιάστηκε από το δοκάρι. Βέβαια, στην προσπάθειά του να μην πέσει, ο Άρσιτς κρατήθηκε αρκετά από το τέρμα, το οποίο δεν ήταν καλά στερωμένο, με συνέπεια να πέφτει στον αγωνιστικό χώρο.

Ευτυχώς ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ κατά την πτώση του τέρματος και λίγα λεπτά αργότερα ο ημιτελικός συνεχίστηκε κανονικά.