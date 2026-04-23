ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 33-30: Παράταση στους ημιτελικούς της Handball Premier
Ο ΠΑΟΚ είναι σκληρό καρύδι, το έδειξε στον 2ο ημιτελικό της Handball Premier απέναντι στην ΑΕΚ, επικράτησε με 33-30 στο «Σπίτι του Χάντμπολ», ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά και ο αντίπαλος του Ολυμπιακούς στους τελικούς θα κριθεί το απόγευμα της Δευτέρας (27/4, 16:30, ΕΡΤ 2 Σπορ) στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ.
H ομάδα της Θεσσαλονίκης νίκησε για 2η φορά την ΑΕΚ στη Μίκρα, μέσα στη σεζόν, από όπου δεν πέρασε και ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο, έτσι απέκτησε το δικαίωμα να παίξει τα ρέστα της στο ΟΑΚΑ, για να βρεθεί σε τελικούς για πρώτη φορά μετά το 2022.
Τα πεντάλεπτα: 3-4, 4-5, 6-8, 10-9, 12-12, 16-17 (ημ.), 20-18, 23-20, 25-21, 28-25, 30-28, 33-30.
ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης, Ελευθεριάδης 11, Παπαβασίλης 3, Τεμελκόφσκι, Νικολαΐδης, Ιωάννου 7, Εσσάμ, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μπάτζιος 2, Δομπρής 2, Άρσιτς, Φεράς 6, Μαμντούχ, Σαλέμ 2, Κατσούνης
ΑΕΚ (Αλβανός): Αραμπατζής, Μπούτος, Παναγιώτου 3, Μπάρος 2, Ραντόισιτς, Πέριν 1, Αντωνιάδης, Τοριάνι 10, Κουκουλάς 6, Γκαρέν 3, Κολοβός, Τουρέ 2, Πεισότο 1, Στούμπερ 2, Ριμπέ, Ματέους.
Διαιτητές: Νάσκος- Χαρίτσος, Παρατηρητής: Κατσίκης, Κόκκινες: 22:54 Παλάσκας (διαμαρτυρία), 56:51 Ελευθεριάδης (τρία δίλεπτα), Δίλεπτα: 5-51, Πέναλτι: 7/8-5/6
Το πρόγραμμα των ημιτελικών
1ο παιχνίδι
Σάββατο 18 Απριλίου
- Ολυμπιακός - Ιωνικός Ν. Φ. 30-23
Δευτέρα 20 Απριλίου
- ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 37-31
2ο παιχνίδι
Τρίτη 21 Απριλίου
- Ιωνικός ΝΦ - Ολυμπιακός 23-34
Πέμπτη 23 Απριλίου
- ΠΑΟΚ- ΑΕΚ 33-30
3ο παιχνίδι
Δευτέρα 27 Απριλίου
- ΟΑΚΑ 16:30 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (κεκλεισμένων των θυρών) ΕΡΤ 2 Σπορ
