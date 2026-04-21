Μία μέρα μετά την επικράτηση επί του ΠΑΟΚ για τους ημιτελικούς της Handball Premier, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα "RJ" Ματέους. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμβόλαιο διάρκειας έως το 2028.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον “RJ” Ματέους. Ο διεθνής με την Εθνική Βραζιλίας γκολκίπερ θα παραμείνει στην ανδρική ομάδα Χάντμπολ της ομάδας μας μέχρι το 2028!

Ο Ματέους ήρθε τον Γενάρη και έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην προσπάθεια της ομάδας μας, δείχνοντας πως είναι ένας σπουδαίος τερματοφύλακας, που έχει δεθεί με την ΑΕΚ και τον φίλαθλο κόσμο της.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωση του συμβολαίου μου. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα, δέχθηκα μηνύματα αγάπης από τους οπαδούς μας. Και πολλή αγάπη από το σταφ και τους συμπαίκτες και φυσικά από τους ανθρώπους της Διοίκησης του συλλόγου. Θα δώσω τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας και να επαναφέρουμε την ΑΕΚ στην κορυφή».

Ματέους, ΜΑΖΙ για τα επόμενα 2 χρόνια!».