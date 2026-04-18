Ο Ολυμπιακός στο 2ο ημίχρονο επέβαλε τον ρυθμό του, νικώντας τον Ιωνικό ΝΦ με 30-23 στον πρώτο αγώνα της ημιτελικής φάσης της Handball Premier.

Ο Ολυμπιακός ανεβάζοντας στροφές στο 2ο ημίχρονο, νίκησε τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας με 30-23, στην Αργυρούπολη, στον πρώτο αγώνα της ημιτελικής φάσης της Handball Premier.

Οι πρωταθλητές θέλουν μια νίκη ακόμα, προκειμένου να περάσουν στη σειρά των τελικών.

O Iωνικός μετά το 9ο λεπτό πήρε την πρωτοπορία 5-4, προοδευτικά ξέφυγε με 11-7 (19'), διατήρησε διαφορά τριών γκολ μέχρι το 24' (14-11), στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν 14-14, με τον Αϊβαλιώτη να διαμορφώνει το 15-14, υπέρ των φιλοξενούμενων.

Το 2ο ημίχρονο ανήκε στον Ολυμπιακό, πολύ γρήγορα προηγήθηκε με 18-15, ανέβασε τη διαφορά στο 23-17 και χωρίς προβλήματα έφθασε στο τελικό 30-23.

Tα πεντάλεπτα: 2-1, 4-5, 7-9, 9-12, 12-14, 14-15 (ημχ), 17-15, 19-16, 22-17, 24-18, 27-22, 30-23

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Σκαραμέλι 1, Κουν, Βίντα 1, Τζίμπουλας 1, Παπάζογλου 4, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 3, Κανδύλας 4, Σλίσκοβιτς 2, Τσαναξίδης 6, Ίβιτς 1, Σούργκιελ, Μάνθος, Πασσιάς 5, Σάββας 2.

Ιωνικός ΝΦ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 3, Σ. Αϊβαλιώτης 5, Ραράκος 1, Κουτουλογένης 1, Κανέλλος 2, Κοτζιάς- Στάμου, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 1, Αγ. Βασιλείου 2, Ρούσος 4, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 4, Αθανασιάδης, Κολλύρης, Π. Αϊβαλιώτης 1.

Διαιτητές: Σκλαβενίτης-Τόλιος, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι: 2/2-3/5

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

1ο παχνίδι

Σάββατο 18 Απριλίου

Ολυμπιακός - Ιωνικός Ν. Φ. 30-23

Δευτέρα 20 Απριλίου

16:30 ΟΑΚΑ ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 Σπορ)

2ο παιχνίδι

Τρίτη 21 Απριλίου

17:00 Καματερού Ιωνικός ΝΦ - Ολυμπιακός (ΕΡΤ 2 Σπορ)

Πέμπτη 23 Απριλίου

17:00 «Σπίτι του Χάντμπολ» ΠΑΟΚ- ΑΕΚ (ΕΡΤ2 Σπορ)



3ο παιχνίδι Αν χρειαστεί

Σάββατο 25 Απριλίου

Ηλιούπολης Ολυμπιακός - Ιωνικός ΝΦ

Δευτέρα 27 Απριλίου