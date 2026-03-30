Μία μεγάλη νίκη πέτυχε η Δράμα κόντρα στον ΠΑΟΚ με σκορ 36-33, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής στη Handball Premier, κάνοντας ένα μεγάλο βήμα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Μία πολύ σημαντική νίκη πέτυχε η Δράμα κόντρα στον ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Handball Premier. Οι Δραμινοί με σκορ 36-33 επικράτησαν και πήραν ένα... τρίποντο το οποίο μπορεί να φανεί κομβικό για την έξοδό τους στην Ευρώπη.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Με σταθερότητα και ψυχραιμία σε κρίσιμα σημεία η ομάδα της Δράμας κατάφερε να διατηρήσει τα πρωτεία στο ματς και να βρει απαντήσεις στα προβλήματα που της δημιουργούσε ο ΠΑΟΚ. Στο τελευταίο πεντάλεπτο του ματς, το σύνολο του κόουτς Βαλαβάνη κατάφερε να «κλειδώσει» την υπόθεση νίκη και στο τέλος να πανηγυρίσει το... τρίποντο με σκορ 36-33.

Με τη νίκη αυτή, η Δράμα έφτασε τους 21 βαθμούς και πλέον περιμένει την εξέλιξη της αναμέτρησης Διομήδης Άργους - Ολυμπιακός. Σε περίπτωση ήττας του Διομήδη, θα εξασφαλίσει και μαθηματικά το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Τα πεντάλεπτα: 2-0, 5-3, 7-5, 8-7, 11-11, 14-13 (ημχ), 17-16, 21-22, 25-23, 28-27, 32-31, 36-33

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Ταρτίος, Κρητικός 8, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 1, Πολύδωρος, Λατσάκου 1, Χόρβακ 10, Γκουέντες 3, Μανωλούδης 3, Μεσσίνης, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 5, Σίνα 4, Λαζαρίδης, Μαρκατάτος 1.

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 5, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 3, Παπαβασίλης 6, Τεμελκόφσκι 6, Νικολαϊδης, Ιωάννου, Εσσάμ, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μπάτζιος, Δομπρής 5, Άρσιτς, Φεράς 1, Μαμντούχ 7, Σαλέμ.

Διαιτητές: Τόλιος- Τσιάνας, Παρατηρητής: Αγγελίδης, Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 2/3-4/6

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

Σάββατο 28/3

ΓΑΣ Κιλκίς – Ζαφειράκης Νάουσας 31-29

Φέρωνας Βέροιας – Βριλήσσια 29-38

Αθηναϊκός – Ιωνικός ΝΦ 24-27

Κυριακή 29/3

ΑΕΚ – ΑΣΕ Δούκα 43-29

Δευτέρα 30/3

Δράμα – ΠΑΟΚ 36-33

Μ.Τετάρτη 8/4