Άνετα η ΑΕΚ τον Δούκα στην αυλαία της κανονικής περιόδου

AEK: Άνετα τον Δούκα στην αυλαία της κανονικής περιόδου στη Handball Premier
Σε ένα παιχνίδι που είχε περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα, η ΑΕΚ νίκησε τον ΑΣΕ Δούκα με 43-29 για την 22η αγωνιστική της Handball Premier.
H «Ένωση» ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με 38β. (18 νίκες, δύο ισοπαλίες, δύο ήττες), κατέλαβε τη 2η θέση στη βαθμολογία και στα ημιτελικά των play offs θα έχει το πλεονέκτημα έδρας απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Η ομάδα των Εκπαιδευτηρίων ολοκλήρωσε τη σεζόν, εξασφαλίζοντας την παραμονή του στη Habdball Premier. H κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί με τα παιχνίδια Δράμα-ΠΑΟΚ τη Δευτέρα 30 Μαρτίου (18:30, ΕΡΤ 2 Σπορ) και Διομήδης Άργους - Ολυμπιακός στις 8 Απριλίου.
Τα πεντάλεπτα: 4-4, 9-7, 11-10, 13-14, 15-16, 20-18 (ημ.) 25-18, 30-19, 32-21, 36-23, 40-25, 43-29.
ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής 6, Μπούτος, Παναγιώτου 1, Μπάρος 4 , Ραντόισιτς 5, Πέριν 3, Αντωνιάδης, Τοριάνι 4, Γεωργιάδης 1, Κουκουλάς 7, Γκαράιν 8, Κολοβός, Τουρέ , Πεϊσότο 2, Στούμπερ 2, Ριμπέτ, Ντε Σόουζα.
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ (Γιώργος Χαλκίδης): Μωραϊτης 4, Ταουσάνης, Χατσατουριάν 1, Μπατής 8, Μαυρομάτης, Χαλκίδης 2, Σάνκε 2, Χαριτωνίδης, Γκάουερ, Κραντζ 1, Χουρσουντιάν 4, Ελοζιέουα , Ντανουλέτ, Ζεντι, Καραγιάννης 2. Τσιούμας 6.
Διαιτητές: Καρυδάκης -Μπράμου. Δίλεπτα: 4-1. Πέναλτι: 1/1- 3/4.
Η βαθμολογία
(22η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 38 (21 αγ.)
- 2.ΑΕΚ 38
- 3.ΠΑΟΚ 35 (21 αγ.)
- 4.Ιωνικός 28
- 5.Διομήδης 20 (21 αγ.)
- 6.Δράμα 19 (21 αγ.)
- 7.ΓΑΣ Κιλκίς 18
- 8.Αθηναϊκός 17
- 9.Δούκας 15
- 10.Ζαφειράκης 15
- 11.Βριλήσσια 15
- 12.Φέρωνας 2
