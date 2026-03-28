Τα Βριλήσσια αποχαιρέτησαν με νίκη τη Handball Premier

Τα Βριλήσσια μπορεί να νίκησαν τον Φέρωνα στη Βέροια με 38-29, όμως δεν ήταν αρκετό για να παραμείνουν στη Handball Premier.

Για τα Βριλήσσια όλα είχαν τελειώσει πριν από το ταξίδι στη Βέροια για τον αγώνα με τον Φέρωνα στο πλαίσιο της 22ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου στη Handball Premier.

Η ομάδα των Βριλησσίων επικράτησε επί του ουραγού Φέρωνα με 38-29, όμως αυτό δεν αρκούσε για την παραμονή στην κατηγορία, έπιασε τον Δούκα και τον Ζαφειράκη Νάουσας στους 15 βαθμούς, όμως υστερώντας σε όλες τις ισοβαθμίες, τριπλή και διπλή, ακολούθησε το νεανικό συγκρότημα του Φέρωνα στον υποβιβασμό.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (22η αγωνιστική)

Σάββατο 28/3

ΓΑΣ Κιλκίς- Ζαφειράκης Νάουσας 31-29

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 5-5, 8-7, 8-9, 11-11, 13-13 (ημχ), 16-15, 21-18, 22-22, 24-24, 26-26, 31-29

ΓΑΣΚ (Γεωργιάδης): Μποροντάι, Ρέντα 2, Αλεξανδρίδης 6, Μπουτκάρης 3, Βλαχόπουλος, Χαριζόπουλος 1, Ντελίριεφ, Μαντάς 3, Μπέρεζνι 8, Στανκίδης, Παπαγιάννης 3, Παντικίδης 3, Φώτογλου 2, Προβατάς

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας 1, Πέιτς 1, Τσαγκέρας 2, Τσιγαρίδας 6, Θεοδωρόπουλος 5, Μπούντκο, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 7, Αθανασιάδης, Σιγγιρίδης 2, Τζάτσκας, Βαφείδης 5, Τσάτσας, Μπιτέρνας Βαφείδης.

Διαιτητές: Γκόγκας- Σαχίνογλου, Παρατηρητής: Δελόγλου, Κόκκινη: 59:42 Ρέντα, Δίλεπτα: 4-5, Πέναλτι: 1/3-4/6

Αθηναϊκός - Ιωνικός ΝΦ 24-27

Tα πεντάλεπτα: 2-3, 3-6, 6-8, 7-11, 7-12, 9-14 (ημχ), 11-17, 15-18, 17-21, 22-23, 23-24, 24-27

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας 3, Μ. Λέκοβιτς 7, Γ. Βούλγαρης 2, Παπαζογλου, Γερουλάνος 2, Καλαματας, Σφακιωτάκης, Παπαδιονυσίου 5, Ο. Λέκοβιτς, Παγιάτης 4, Κούκα, Δ. Βούλγαρης 1

ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 4, Σ. Αϊβαλιώτης 3, Ραράκος 5, Κουτουλογένης 1, Κανέλλος 1, Κοτζιάς- Στάμου, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 1, Αγ. Βασιλείου, Ι. Βασιλείου 1, Κοσκινάς, Ρούσος 4, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 6, Κολλύρης, Π. Αϊβαλιώτης 1.

Διαιτητές: Βαγγελτζίκης- Τσάμος, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 1/2-1/2

Φέρωνας Βέροιας - Βριλήσσια 29-38

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 2-3, 5-5, 6-8, 7-12, 12-13 (ημχ), 15-16, 18-21, 22-26, 25-30, 28-35, 29-38

ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβάντσεβιτς, Κερλίδης 6, Ζαμάνης 4, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης, Γκεοργκιέφσκι 4, Αγερίδης, Μόμιτς 5, Ταπάντζης 6, Μπαλτζής 3, Μασάδης, Κυρικλίδης, Μπουγιάκας 1.

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (Τούτσης): Γιουσέφ 2, Τζηράς, Γκρεγκουλόφσκι, Κολεζάκης 8, Μάλλιος 6, Σπύρου 2, Κυριακόπουλος, Μπραουδάκης, Στάθης 11, Βαρδαξόπουλος 2, Μπάγιος, Βάρπε 2, Σαντβαντ, Μπαλάσκας 3, Στεφανίτσης 2.

Διαιτητές: Λινάρδος- Νικολαϊδης, Παρατηρητές: Σίσκου, Δίλεπτα: 6-6, Πέναλτι: 3/3-3/5

Κυριακή 29/3

ΟΑΚΑ 20:30 ΑΕΚ- ΑΣΕ Δούκα

Δευτέρα 30 Μαρτίου

Κραχτίδης 16:30 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Δράμα- ΠΑΟΚ

Τετάρτη 8 Απριλίου

Διομήδης Άργους - Ολυμπιακός

Βαθμολογία