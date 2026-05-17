Αυστρία: Πήρε το πρωτάθλημα η ΛΑΣΚ Λιντς, χαμόγελα για την ΑΕΚ
Για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1965 και δεύτερη συνολικά στην ιστορία της, η ΛΑΣΚ Λιντς στέφθηκε πρωταθλήτρια Αυστρίας! Μετά το Κύπελλο, η ομάδα του Ντίτμαρ Κούνμπαουερ κατέκτησε και τον τίτλο της Bundετο γαζετesliga, καθώς επικράτησε 3-0 εκτός έδρας της Αούστρια Βιέννης και τερμάτισε πρώτη στη βαθμολογία των playoffs.
Η εξέλιξη αυτή ευνοεί την ΑΕΚ, που μετά την Γκιόρι ΕΤΟ στην Ουγγαρία, ήθελε και τη ΛΑΣΚ πρωταθλήτρια, καθώς αμφότερες ομάδες έχουν χαμηλότερο συντελεστή από την Ένωση, η οποία παραμένει ζωντανή για να είναι στους ισχυρούς στα playoffs του Champions League της νέας σεζόν. Συγκεκριμένα, όπως επισήμανε και ο Ανδρέας Δημάτος, χρειάζεται έναν αποκλεισμό ομάδας με περισσότερους βαθμούς από εκείνη.
Η δε Στουρμ Γκρατς τερμάτισε δεύτερη και πάει στον 2ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου ενδέχεται να βρεθεί στο διάβα του δεύτερου των playoffs της Stoiximan Super League.
