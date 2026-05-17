Άταμαν: «Δύο μέρες ρεπό και μετά προετοιμαζόμαστε για τον ΠΑΟΚ»

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μύκονο και την πρόκριση στην επόμενη φάση των Playoffs της GBL.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη απέναντι στη Μύκονο εκτός έδρας, έκανε το 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά των Playoffs της GBL, με τον Έργκιν Άταμαν να εμφανίζεται ικανοποιημένος με την εικόνα της ομάδας του και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η δεύτερη επικράτηση.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ ο Έργκιν Άταμαν:

«Στο δεύτερο ημίχρονο καλύτερη άμυνα κυκλοφορήσαμε την μπάλα, βρήκαμε τον Λεσόρ κοντά στο καλάθι και Ρόγκα - Γκραντ βρήκαν κάποια σουτ. Είναι σημαντικό πως τελειώσαμε τη σειρά.

Υπάρχει 10 μέρες διάλειμμα. Δεν έχουμε κάνει προετοιμασία για τον ΠΑΟΚ. Θα πάρουμε ρεπό δύο μέρες και μετά θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Δεν έχουμε κάνει κάποια προετοιμασία σε αυτό το επίπεδο για τον ΠΑΟΚ».