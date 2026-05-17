Από τη στιγμή που ο Αστέρας ΑΚΤΟR σώθηκε αυτό σημαίνει πως και η Β' ομάδα θα συνεχίσει στη Super League 2.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος μπορεί να περηφανεύεται για ένα σπάνιο επίτευγμα, καθώς έσωσε την ίδια σεζόν την ίδια ομάδα σε... διαφορετικές κατηγορίες! Ο Αστέρας AKTOR χάρη στην ισοπαλία του Παναιτωλικού στις Σέρρες κλείδωσε την παραμονή του στην κατηγορία για 20η χρονιά και μαζί κλείδωσε και η παραμονή της Β' ομάδας στη Super League 2.

Tο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας έχει ολοκληρωθεί εδώ κι εβδομάδες και ο Αστέρας B' AKTOR είχε σωθεί από τη στιγμή που μπήκε στα Play Off του Βορρά, όμως η θέση του δεν είχε «κλειδώσει», καθώς εάν έπεφτε η πρώτη ομάδα τότε το τμήμα θα πήγαινε στη Γ' και πιθανώς θα διαλυόταν.

Για τρίτη διαδοχική χρονιά οι Αρκάδες θα έχουν ομάδα και στις δυο επαγγελματικές κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρο. Αξιοσημείωτωο πως από τη στιγμή που αμφότερες παίζουν στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» φαντάζει πρακτικά πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθεί από την Καλαμάτα, η οποία είναι σε αναζήτηση έδρας και συνεπώς μοιάζει πιο πιθανό μέχρι να μπει στην Παραλία να παίξει στην Αθήνα (πιθανότατα στη Νίκαια), καθώς δεν υπάρχει άλλο διαθέσιμο γήπεδο στην Πελοπόννηση επιπέδου Super League.

Όσον αφορά το πρωταθλήμα της Super League 2 της ερχόμενης σεζόν πιθανότατα θα γίνει σε έναν όμιλο με 16 ομάδες και είναι γνωστές οι 14.

Οι σίγουροι της Super League 2