Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με διαφορά πέντε γκολ από την Οχρίδα στην Ηλιούπολη (31-26) και πλέον ζητά μια τεράστια ανατροπή για να βρθεί στα ημιτελικά του EHF European Cup.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Οχρίδα στον 1ο προημιτελικό του EHF European Cup, ηττήθηκε με 31-26 στο γυμναστήριο της Ηλιούπολης και ο στόχος πρόκρισης στα ημιτελικά έγινε πολύ μακρινός, εν όψει και του επαναληπτικού στην Oχρίδα, στις 4 Απριλίου.

Με τον περσινό πρωταθλητή με τον Ολυμπιακό, Νίκο Λιάπη να πετυχαίνει επτά γκολ σε 10 προσπάθειες και τον τερματοφύλακα, Κρίστιαν Πίλιποβιτς να έχει 16 αποκρούσεις (16/42, 38,10%) η ομάδα από τη Βόρεια Μακεδονία πήρε από την αρχή το προβάδισμα, δημιούργησε και συντήρησε διαφορές από τρία μέχρι έξι γκολ κι έφθασε δίκαια στην τελική επικράτηση. Από τον Ολυμπιακό μένει η παρουσία του Σάββα Σάββα, που τελείωσε τον αγώνα με 14 γκολ σε 22 σουτ!

Η Οχρίδα πήρε από την αρχή την πρωτοπορία, συντηρώντας διαφορές δύο γκολ στα πρώτα 14 λεπτά. Με σερί 4-0 οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με 14-8 στο 27', με τον Ολυμπιακό να μειώνει σε 15-10 στο πρώτο ημίχρονο.

Με γκολ από τους Πασσιά και Σάββα οι «ερυθρόλευκοι» πλησίασαν στο 16-13 (35'), όμως η Οχρίδα με γκολ από τον Λιάπη ξέφυγε και πάλι με 19-14 (39') και 20-15 (41').

Με νέα γκολ από τους Σάββα και Πασσιά η πειραϊκή ομάδα μείωσε σε 23-20 (49'), όμως η Οχρίδα είχε τις λύσεις για να ανεβάσει τη διαφορά και πάλι στα πέντε γκολ, 26-21 και 27-22 στο 54'.

Ακολούθησε νέα προσπάθεια από τον Ολυμπιακό να ροκανίσει τη διαφορά, με τους Μιχαηλίδη και Πασσιά να μειώνουν σε 27-24 (55'), όμως η Οχρίδα διατήρησε τον έλεγχο, κάνοντας το 30-25 (59') και τελικό 31-26.

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 4-5, 7-8, 7-10, 8-12, 10-15 (ημ.), 13-16, 15-19, 18-23, 20-24, 24-27, 26-31.

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Βαλέριο (7/26 αποκρούσεις 26,92%), Εσκαλόνα, Κουν 1, Βίντα 1, Τζίμπουλας, Παπάζογλου 1, Παπαντωνόπουλος (2/14 αποκρούσεις, 14,29%), Κανέτε 4, Κανδύλας, Τσαναξίδης, Ίβιτς, Σουργκιέλ, Μάνθος, Πασσιάς 4, Μιχαηλίδης, Σάββας 14.

Οχρίδα (Ρόγιεβιτς): Μποροζάν 2, Στρίμλιαν 4, Ογλέσκι 1, Γιαγκουρινόφσκι 1, Ιβάνκοβιτς 7, Κουκουλόφσκι, Ριστέσκι, Τασέσκι, Ρέι Μοράλες 1, Σαβρέβσκι, Λιάπης 7, Μπλαζέβσκι, Πέτριτς 1, Ντούκιτς 3, Πιλίποβιτς (16/42 αποκρούσεις, 38,10%), Πρίμπετιτς 4.