Σπουδαίες νίκες για Ζαφειράκη Nάουσας και Δράμα στη Handball Premier
O Ζαφειράκης Νάουσας και η Δράμα πήραν σημαντικές νίκες, η κάθε ομάδα για διαφορετικούς λόγους, στους αγώνες της 20ής αγωνιστικής της Handball Premier, που έγιναν την Κυριακή (8/3).
Ο Ζαφειράκης νίκησε εντός έδρας τον Ιωνικό ΝΦ με 24-21 και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα. Με τη σειρά της η Δράμα πέρασε νικηφόρα από τη Νέα Κίο επί του Διομήδη Άργους με 29-27 και τον ξεπέρασε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Η 20ή αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (9/3, 16:45, ΕΡΤ 2 Σπορ) με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.
Τα στοιχεία των αγώνων
- Ζαφειράκης Νάουσας- Ιωνικός ΝΦ 24-21
Τα πεντάλεπτα: 3-2, 5-3, 6-5, 9-8, 12-11, 13-13 (ημχ.), 13-13, 13-15, 16-17, 19-17, 21-18, 24-21.
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας 2, Πέις, Τσιγαρίδας 1, Θεοδωρόπουλος 5, Μπούντκο, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 6, Αθανασιάδης 6, Παπακωνσταντίνου, Σιγγιρίδης 4, Φύκατας, Τζάτσκας, Τσάτσας, Μπιτέρνας, Βαφείδης.
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ (Παπακώστας): Αϊβαλιώτης Σ. 1, Ραράκος 2, Κοτζιάς- Στάμου, Ηλιόπουλος 5, Βασιλείου Τσάφος Αγ. 2, Βασιλείου Τσάφος Ιωάννης 1, Κοσκινάς, Ρούσος 3, Αραπακόπουλος 1, Λιόλιος 6, Κολλύρης, Αϊβαλιώτης Π.
Διαιτητές: Τζαφερόπουλος- Πάτιος, Παρατηρητής: Παρτεμιάν, Δίλεπτα:1-2, Πέναλτι:3/5-
Διομήδης Άργους- Δράμα 27-29
Βαθμολογία
(20ή αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 34*
- 2.ΑΕΚ 33
- 3.ΠΑΟΚ 32
- 4.Ιωνικός ΝΦ 24
- 5.Δράμα 19
- 6.Διομήδης 18
- 7.Αθηναϊκός 17
- 8.ΓΑΣ Κιλκίς 16
- 9.Ζαφειράκης 15
- 10.Δούκας 13*
- 11.Βριλήσσια 13
- 12.Φέρωνας 2
*Με παιχνίδι λιγότερο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.