Σπουδαίες νίκες για Ζαφειράκη Nάουσας και Δράμα στη Handball Premier

Ο Ζαφειράκης απέναντι στον Ιωνικό ΝΦ και η Δράμα κόντρα στον Διομήδη πήραν σημαντικές νίκες στην 20ή αγωνιστική της Handball Premier.

O Ζαφειράκης Νάουσας και η Δράμα πήραν σημαντικές νίκες, η κάθε ομάδα για διαφορετικούς λόγους, στους αγώνες της 20ής αγωνιστικής της Handball Premier, που έγιναν την Κυριακή (8/3).

Ο Ζαφειράκης νίκησε εντός έδρας τον Ιωνικό ΝΦ με 24-21 και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα. Με τη σειρά της η Δράμα πέρασε νικηφόρα από τη Νέα Κίο επί του Διομήδη Άργους με 29-27 και τον ξεπέρασε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η 20ή αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (9/3, 16:45, ΕΡΤ 2 Σπορ) με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.



Τα στοιχεία των αγώνων

Ζαφειράκης Νάουσας- Ιωνικός ΝΦ 24-21

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 5-3, 6-5, 9-8, 12-11, 13-13 (ημχ.), 13-13, 13-15, 16-17, 19-17, 21-18, 24-21.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας 2, Πέις, Τσιγαρίδας 1, Θεοδωρόπουλος 5, Μπούντκο, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 6, Αθανασιάδης 6, Παπακωνσταντίνου, Σιγγιρίδης 4, Φύκατας, Τζάτσκας, Τσάτσας, Μπιτέρνας, Βαφείδης.

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ (Παπακώστας): Αϊβαλιώτης Σ. 1, Ραράκος 2, Κοτζιάς- Στάμου, Ηλιόπουλος 5, Βασιλείου Τσάφος Αγ. 2, Βασιλείου Τσάφος Ιωάννης 1, Κοσκινάς, Ρούσος 3, Αραπακόπουλος 1, Λιόλιος 6, Κολλύρης, Αϊβαλιώτης Π.

Διαιτητές: Τζαφερόπουλος- Πάτιος, Παρατηρητής: Παρτεμιάν, Δίλεπτα:1-2, Πέναλτι:3/5-

Διομήδης Άργους- Δράμα 27-29

Βαθμολογία

(20ή αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 34*

2.ΑΕΚ 33

3.ΠΑΟΚ 32

4.Ιωνικός ΝΦ 24

5.Δράμα 19

6.Διομήδης 18

7.Αθηναϊκός 17

8.ΓΑΣ Κιλκίς 16

9.Ζαφειράκης 15

10.Δούκας 13*

11.Βριλήσσια 13

12.Φέρωνας 2

*Με παιχνίδι λιγότερο