Τα Βριλήσσια και ο Δούκας πέρασαν νικηφόρα από τον Βύρωνα και τον Αθηναϊκό και η μάχη παραμονής για τρεις φουντώνει στη Handball Premier.

Τα Βριλήσσια και ο Δούκας προχώρησαν με εκτός έδρας νίκες στην 20ή αγωνιστική της Handball Premier, με τη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού να κορυφώνεται κι ενώ απομένουν δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου.

Ο Δούκας πέρασε νικηφόρα από την έδρα του ΓΑΣ Κιλκίς με 35-29, ενώ τα Βριλήσσια νίκησαν τον Αθηναϊκό στον Βύρωνα με 34-28. Και οι δύο ομάδες έφθασαν στους 13 βαθμούς, όσους έχει και ο Ζαφειράκης Νάουσας, με μια από τις τρεις στο τέλος να ακολουθεί τον Φέρωνα Βέροιας στον υποβιβασμό.

Νωρίτερα, στον αγώνα που άνοιξε το πρόγραμμα στην 21η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός με τα 53 γκολ που σημείωσε απέναντι στον Φέρωνα Βέροιας, πέτυχε ρεκόρ γκολ σε ένα παιχνίδι στην ιστορία του πρωταθλήματος χάντμπολ ανδρών.



Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία (20ή αγωνιστική)

Σάββατο 7 Μαρτίου

Φέρωνας Βέροιας - Ολυμπιακός 31-53

ΓΑΣ Κιλκίς - ΑΣΕ Δούκα 29-35

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 6-5, 8-9, 10-12, 12-15, 15-17 (ημχ), 17-19, 19-22, 21-25, 23-26, 26-30, 29-35.

ΓΑΣΚ (Γεωργιάδης): Μποροντάι, Ρέντα 4, Αλεξανδρίδης 4, Μπουτκάρης 6, Χαριζόπουλος 3, Ντελίριεφ, Μαντάς 1, Μπέρεζνι 5, Στανκίδης, Παπαγιάννης 6, Παντικίδης, Φώτογλου, Προβατάς, Ζώτος

ΑΣΕΔ (Χαλκίδης): Μωραΐτης 2, Ταουσάνης, Χατσατουριαν 6, Μπατής 9, Τσιούμας 1, Μαυρομάτης, Σανκε 1, Χαριτωνίδης 1, Γκαουαρ, Κραντζ 5, Χουρσουντιαν 7, Ελοζιεουα 3, Ντανουλετ, Αλαισκας, Ζεντί, Καραγιάννης.

Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Μεϊμαρίδης, Κόκκινη: 27:26 Μωραϊτης (επικίνδυνο παιχνίδι),

Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι: 3/5-5/7

Αθηναϊκός - Βριλήσσια 28-34

Τα πεντάλεπτα: 2-4, 4-5, 6-8, 9-10, 11-13, 14-15 (ημχ), 17-19, 20-23, 23-25, 24-28, 27-30, 28-34

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας 5, Λέκοβιτς Μ. 1, Βούλγαρης 2, Παπάζογλου, Γερουλάνος 10, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Παπαδιονυσίου 2, Λέκοβιτς Ο. 4, Παγιάτης 2, Μπεχάρι, Κούκα, Βούλγαρης Δ. 2.

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (Τούτσης): Γιουσέφ 2, Τζηράς, Γκρεγκουλόφσκι 4, Κολεζάκης 2, Μάλλιος 6, Μπραουδάκης, Στάθης Μ. 7, Βαρδαξόπουλος 4, Μπάγιος 1, Κομπέισι, Κιούσης, Βάρπε 1, Σαντβαντ, Ευγενίδης, Μπαλάσκας 5, Στεφανίτσης 2.

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Ανταλής, Κόκκινη: 55:05 Παπαδιονυσίου (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα: 3-7, Πέναλτι: 5/5-3/4

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026

Νάουσας 17:00 Ζαφειράκης Νάουσας- Ιωνικός ΝΦ

Νέα Κίος 18:00 Διομήδης Άργους- Δράμα

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026

ΟΑΚΑ 16:45 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ ΕΡΤ 2 Σπορ

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 34*

2.ΑΕΚ 33

3.ΠΑΟΚ 32

4.Ιωνικός ΝΦ 24

5.Διομήδης 18

6.Δράμα 17

7.Αθηναϊκός 17

8.ΓΑΣ Κιλκίς 16

9.Ζαφειράκης 13

10.Δούκας 13*

11.Βριλήσσια 13

12.Φέρωνας 2

*Με παιχνίδι λιγότερο