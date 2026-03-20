Ο εμβληματικός Βασίλης Δημητριάδης θα είναι ο καλεσμένος της ΑΕΚ στο καθιερωμένο «Meet and Greet the Legends» στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν το παιχνίδι με την Κηφισιά.

Όπως σε κάθε ματς πρωταθλήματος της ΑΕΚ ακόμα μια σπουδαία μορφή της «κιτρινόμαυρης» ιστορίας θα δώσει το παρών στην μπουτίκ του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας για το καθιερωμένο «Meet and Greet the Legends» πριν το ματς της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League κόντρα στην Κηφισιά.

Ο λόγος για τον Βασίλη Δημητριάδη, ο οποίος θα βρεθεί στην Allwyn Arena από τις 16:45 μέχρι τις 18:30 για φωτογραφίες και αυτόγραφα με τους Ενωσίτες που τον λάτρεψαν. Πρόκειται για έναν από τους σπουδαιότερους γκολτζήδες που έχουν φορέσει το Δικέφαλο στο στήθος και ήταν αρχισκόρερ της ομάδας του Ντούσαν Μπάγεβιτς που πήρε τρία σερί πρωταθλήματα από το 1992 εώς το 1994.

Τις σεζόν 1991-92 και 1992-93 ήταν πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 28 και 32 γκολ αντιστοίχως. Με τα κιτρινόμαυρα έχει 87 γκολ σε 175 εμφανίσεις, ενώ εκτός των τριών διαδοχικών πρωταθλημάτων έχει και back to back Κύπελλα Ελλάδας το 1996 και το1997.

Ο Δημηριάδης «υπηρέτησε» το κλαμπ από το 2013 έως το 2022 σε ρόλο team manager.

