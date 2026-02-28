Τα φαβορί προχώρησαν με νίκες στη 18η αγωνιστική της Handball Premier, τη νίκη της ημέρας και μαζί βαθιά βαθμολογική ανάσα πήραν τα Βριλήσσια.

Χωρίς εκπλήξεις και με τα φαβορί να φθάνουν σε άνετες νίκες κύλησε η 18η αγωνιστική στη Handball Premier. H πρωτοπόρος ΑΕΚ επικράτησε εντός έδρας τη Δράμα με 36-30, ο ΠΑΟΚ πέρασε με άνεση από το Κιλκίς με 39-24 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αθηναϊκό με 47-36 στον Βύρωνα.

Τη νίκη της αγωνιστικής πέτυχαν τα Βριλήσσια, με την εκτός έδρας νίκη επί του Ζαφειράκη Νάουσας με 44-42, παίρνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Τα στοιχεία των αγώνων - Βαθμολογία - 18η αγωνιστική

Ιωνικός ΝΦ - AΣΕ Δούκα 21-19

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-5, 5-6, 6-9, 8-9, 10-10 (ημχ.), 12-10, 13-12, 16-13, 18-16, 19-18, 21-19.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 2, Αϊβαλιώτης Σ. 5, Ραράκος 4, Κουτουλογένης, Κανέλλος, Κοτζιάς- Στάμου, Συγγάρης, Ηλιόπουλος, Βασιλείου Τσάφος Αγ., Βασιλείου Τσάφος Ιωάννης 1, Νάκος 2, Ρούσος 6, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 1, Κολλύρης, Αϊβαλιώτης Π..

ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ (Χαλκίδης): Μωραΐτης, Ταουσάνης, Χασατουριάμ 6, Μπατής 4, Τσιούμας 2, Μαυρομάτης, Σάνκε, Χαριτωνίδης, Γκαουάρ 1, Κράντζ 2, Χουρσουντιάν 2, Ελοζιεουα 2, Ντανουλέτ, Αλαΐσκας, Ζεντί, Καραγιάννης.

Διαιτητές: Νάσκος- Χαρίτσος, Παρατηρητής: Προδρομίδης, Δίλεπτα:1-3, Πέναλτι: 2/2-1/2.

ΑΕΚ - Δράμα 36-30

Τα πεντάλεπτα: 4-2, 8-7, 10-7, 12-8, 16-10, 18-14 (ημχ.), 21-18, 24-20, 28-24, 29-26, 32-28, 36-30.

ΑΕΚ (Αλβανός): Αραμπατζής 3, Μπούτος, Παναγιώτου 9, Μπάρος, Ραντόισιτς, Πέριν 2, Αντωνιάδης, Τοριάνι 2, Κουκουλάς 9, Γκαράιν 7, Κολοβός, Τουρέ 1, Πεισότο 1, Στούμπερ 2, Ριμπέ, Ντε Σόουζα.

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Ταρτίος, Κρητικός 12, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 2, Χρηστίδης, Πολύδωρος, Λατσάκου 2, Χόρβατ 5, Γκουέντες 1, Μανωλούδης 2, Μεσσίνης, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 5, Σίνα 1, Μαρκατάτος.

Διαιτητές: Σκλαβενίτης- Τόλιος, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα: 6-3, Πέναλτι: 0/0-3/6.

Διομήδης Άργους - Φέρωνας 35-27

Τα πεντάλεπτα: 4-2, 6-7, 11-8, 13-9, 15-11, 17-12 (ημχ.), 20-13, 22-17, 25-20, 29-22, 31-26, 35-27.

ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας 1, Τσέλιος 2, Ανδριανάκος 3, Τσάκαλος 2, Μάτατιτς 3, Ασβεστάς 4, Χατζηκωνσταντίνου, Τρούλος 5, Μπαρόσο 8, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης, Μπουνάμπ, Κυριακίδης, Μπάρος 3, Ορφανός 2.

ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβάντσεβιτς 3, Κερλίδης 1, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης, Γκεοργκιέφσκι 9, Αγερίδης, Μόμιτς 3, Ταπάντζης 7, Μπάλτζης 2, Μπουγιάκας 2, Κυρικλίδης.

Διαιτητές: Γερουλάνος- Χρόνης, Παρατηρητής: Βέργος, Δίλεπτα:2-3, Πέναλτι:4/4-2/2.

ΓΑΣ Κιλκίς- ΠΑΟΚ 24-39

Τα πεντάλεπτα: 2-4, 2-7, 3-11, 7-15, 10-18, 13-21 (ημχ.) 14-24, 18-27, 20-29, 21-34, 22-36, 24-39

ΓΑΣΚ (Γεωργιάδης): Μποροντάι, Ρέντα 1, Αλεξανδρίδης 5, Μπουτκάρης 2, Χαριζόπουλος 3, Ντελίριεφ 1, Μαντάς, Μπέρεζνι 6, Στανκίδης, Παπαγιάννης 6, Φώτογλου, Προβατάς.

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 4, Κατσούνης 4, Ελευθεριάδης 3, Παπαβασίλης 3, Τεμελκόφσκι 4, Νικολαΐδης 1, Ιωάννου 4, Εσάμ 2, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μπάτζιος, Δομπρής 5, Άρσιτς, Φεράς 3, Μαμντούχ 3, Σαλέμ 3.

Διαιτητές: Τζαφερόπουλος – Πατιός, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα: 3-5, Πέναλτι: 3/6-2/3

Ζαφειράκης Νάουσας- Βριλήσσια 42-44

Τα πεντάλεπτα: 4-4, 8-5, 10-8, 14-9, 18-13, 20-20 (ημχ), 23-24, 26-29, 30-33, 33-36, 37-39, 42-44

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας 1, Πέιτς 5, Γκαζιόλης, Τσαγκέρας 4, Τσιγαρίδας, Θεοδωρόπουλος 18, Μπάρμπας 1, Ρότζιος, Μισαηλίδης, Αθανασιάδης 1, Σιγγιρίδης 6, Μπούντκο, Τζάτσκας, Βαφείδης 5, Τσάτσας 1, Μπιτέρνας.

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (Τούτσης): Γιουσέφ 3, Τζηράς 3, Γκρεγκουλόφσκι 1, Κολεζάκης 4, Μάλλιος 15, Μπραουδάκης, Στάθης Μ. 7, Βαρδαξόπουλος 3, Μπάγιος 4, Κομπέισι 2, Κιούσης, Βάρπε, Σαντβαντ, Ευγενίδης, Μπαλάσκας 2, Στεφανίτσης 2.

Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Κατσίκης, Κόκκινη: 49’ Στάθης (τρία δίλεπτα), Δίλεπτα: 5-7, Πέναλτι: 6/7-2/2

Αθηναϊκός - Oλυμπιακός 36-47

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 6-6, 7-9, 9-14, 13-18, 16-21 (ημχ), 18-25, 21-29, 25-32, 28-38, 33-41, 36-47

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ(Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας 1, Λέκοβιτς Β., Βούλγαρης Γ. 4, Παπάζογλου, Γερουλάνος 11, Τσορτέκης 3, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης 2, Νομικός, Παπαδιονυσίου 8, Λέκοβιτς Ογ. 5, Παγιάτης, Κούκα 1, Βούλγαρης Δ. 1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Σκαραμέλι 4, Κουν 2, Βίντα 4, Τζίμπουλας 4, Παπάζογλου 4, Παπαντωνόπουλος 1, Κανέτε 5, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 2, Τσαναξίδης 4, Ίβιτς 4, Σουργκιέλ 2, Μάνθος, Μιχαηλίδης 3, Σάββας 8, Νικολίνταης

Διαιτητές: Βαγγετζίκης- Φωκίτης, Παρατηρητής: Βελαώρας, Δίλεπτα: 4-5, Πέναλτι: 4/4-3/3



Η βαθμολογία

(18η αγωνιστική)

1.ΑΕΚ 33

2.Ολυμπιακός 30*

3.ΠΑΟΚ 30

4.Ιωνικός ΝΦ 24

5.Αθηναϊκός 17

6.ΓΑΣ Κιλκίς 16

7.Διομήδης 16

8.Δράμα 15

9.Ζαφειράκης 13

10.Δούκας 9*

11.Βριλήσσια 9

12.Φέρωνας 2

*Σε 17 αγώνες